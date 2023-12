Sabia que ainda dá tempo para começar a gostar de uva-passa?

Colocar ou não uva-passa nas comidas de Natal? O ingrediente é alvo de protestos e elogios. Mas sabia que podemos gostar de alimentos que antes rejeitávamos?

Tudo começa na infância. A criança que é apresentada a alimentos de diversos sabores, diferentes texturas e temperaturas tem menor probabilidade de se tornar um adulto com grande seletividade:

Durante a fase de introdução dos alimentos na primeira infância , quando a criança deixa o leite, é comum perceber um processo adaptativo e primitivo de testar alimentos que lhe tragam prazer e sensação de segurança.

, quando a criança deixa o leite, é comum perceber um processo adaptativo e primitivo de testar alimentos que lhe tragam prazer e sensação de segurança. Mas se a família percebe que o bebê não gostou da comida e não apresenta mais esse sabor, forma-se uma repulsa até a fase adulta , o que eventualmente é chamado padrão infantil de alimentação, o famoso paladar infantil.

, o que eventualmente é chamado padrão infantil de alimentação, o famoso paladar infantil. A condição é modificável, como um treino para reduzir a dificuldade em provar novos sabores e novas texturas de alimentos.

O poder das memórias

As papilas gustativas, responsáveis pela identificação de sabores, modificam-se durante toda a vida.

Em recém-nascidos: parecem programados a aceitar alimentos que lhe tragam nutrição adequada. Doces são precocemente reconhecidos como prazerosos e representam importante fonte de calorias essenciais à vida e os salgados têm sua importância no suprimento de sais minerais.

parecem programados a aceitar alimentos que lhe tragam nutrição adequada. Doces são precocemente reconhecidos como prazerosos e representam importante fonte de calorias essenciais à vida e os salgados têm sua importância no suprimento de sais minerais. Na infância: crianças apresentam enorme plasticidade em suas preferências, permitindo que aprendam a preferir alimentos presentes em sua cultura, assim como relacionados aos aspectos do modo de preparo do ambiente onde habitam.

Além da boca, o nariz tem um papel importante no processo de aceitação de alimentos. O olfato nos conecta a sensações ainda mais primitivas de estímulos prazerosos e desagradáveis.

Enquanto as papilas gustativas da língua nos trazem à consciência os sabores doce, amargo, azedo, salgado e umami, o olfato compõe uma gama infinita de sensações e memórias, algumas delas que nos remetem a aspectos primitivos de sobrevivência e prazer. Fabio Pupo Ceccon, otorrinolaringologista

O olfato é considerado um sentido mais primitivo , com suas fibras e conexões neurais ligadas a áreas de memória e prazer em nosso cérebro.

, com suas fibras e conexões neurais ligadas a áreas de memória e prazer em nosso cérebro. É por isso que é importante estarmos sempre abertos a experimentar antigos sabores que não gostávamos ou mesmo novos.

Nossas experiências vividas a cada dia podem modificar os gostos, e o que antes era ruim pode ser lembrado como algo agradável pelo que vivemos naquele momento, não obrigatoriamente pelo sabor em si.

Como deixar a uva-passa melhor

No tempo em que conservação de alimentos era complexa, as uvas-passas eram uma maneira bem esperta de fazer com que as frutas durassem mais tempo. Alguns séculos antes de Cristo, fenícios e egípcios já secavam as uvas ao Sol para conservá-las. Quando desidratadas, seus açúcares ficam ainda mais concentrados, e o sabor, mais pronunciado.

Justamente por causa do sabor mais concentrado, elas acabaram dentro dos pratos salgados - e isso não é moda recente, muito pelo contrário. Como o produto era bem caro e de difícil produção, tê-las dentro de cozidos ou servidas com carnes assadas ou em doces era sinal de riqueza e fartura.

O que explica sua permanência no menu natalino - um dos eventos mais importantes do ano.

Muita da birra do público com o ingrediente vem da textura das uvas-passas - quando elas estão realmente murchas, parecem borrachudas quando você as mastiga. O segredo para garantir que elas não vão ficar desse jeito? Hidratá-las antes de colocá-las na receita.

Água, suco de fruta (laranja ou maçã são boas pedidas) ou chá preto adoçado, por exemplo, são as combinações mais comuns.

Basta deixar as uvas-passas submersas pelo menos por uma hora (e no máximo de um dia para o outro) para inchá-las e ampliar seu sabor.

Passas "bêbadas"

Esta versão é excelente em pães, doces ou mesmo em pratos salgados, como lombo de porco e o tradicional peru de Natal. Espumante, vinho do Porto ou vinho tinto seco, conhaque, rum ou uísque, diluídos ou não em água, dão um toque especial para o ingrediente.

Para usar o ingrediente em pratos salgados, também é possível inchar as uvas-passas colocando-as rapidamente em água fervente, ou ainda as aquecendo em um recipiente com água no micro-ondas, entre 30 segundos a um minuto, dependendo da quantidade (às vezes é necessário mais tempo).