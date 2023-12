Randon tem receita quase estável em novembro sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A Randon anunciou nesta quarta-feira que teve receita de 977,5 milhões de reais em novembro, alta discreta de 0,3% sobre o mesmo período de 2022, segundo comunicado ao mercado.

Com o desempenho do mês passado, a companhia acumulou faturamento líquido de 10,33 bilhões de reais em 2023 até o final de novembro, evolução de 1% sobre o mesmo período do ano anterior.