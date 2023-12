Promotor pede prisão perpétua para chileno acusado de matar ex-namorada na França

O Ministério Público pediu nesta quarta-feira (20) prisão perpétua para o chileno Nicolás Zepeda, julgado em apelação na França pelo assassinato de sua ex-namorada Narumi Kurosaki, em 2016, cujo corpo nunca foi encontrado.

"Tudo, insisto, tudo aponta para Nicolás Zepeda na morte de Narumi Kurosaki", declarou o promotor Étienne Manteaux ao Tribunal de Apelação de Vesoul (leste), destacando que o assassinato foi premeditado.

Durante o julgamento em primeira instância, em 2022, Manteaux já havia pedido a prisão perpétua, mas Zepeda foi condenado a 28 anos de prisão, ao ser considerado culpado pela morte da jovem japonesa.

Segundo a acusação, Zepeda cruzou o Atlântico para ver a jovem dois meses depois do fim do relacionamento e a matou na madrugada de 5 de dezembro de 2016, por asfixia ou estrangulamento, antes de se desfazer do corpo.

O chileno de 33 anos, que nega os fatos, assistiu impassível à longa argumentação do promotor, sentado no banco dos réus e tomando notas algumas vezes.

Depois de descartar as teses de suicídio, desaparecimento por iniciativa própria e sequestro mediante resgate, o promotor detalhou todos os elementos da investigação que apontam para Zepeda.

Este caso "é um feminicídio em todos os sentidos dados pela sociedade atual", afirmou Manteaux, destacando que este crime não está expresso desta forma no Código Penal francês.

Após as alegações da defesa, previstas para esta quarta-feira, a decisão é esperada nesta quinta-feira.

