Faz cabelo crescer mesmo? Por que tônico Rapunzel faz tanto sucesso

Cosmético bom precisa ser caro? Com a grande variedade de produtos de beleza disponíveis hoje em dia, fica cada vez mais fácil encontrar avaliações de consumidores online e perceber que não é necessário investir tanto assim para obter bons resultados.

Uma das grandes preocupações dos brasileiros, o cabelo é um bom exemplo disso. O Guia de Compras UOL encontrou o tônico capilar Rapunzel, feito com gingko biloba, por apenas R$ 41,29 (ou com 10% de desconto, por R$ 37,16, se você comprar com recorrência na Amazon). Ele recebeu cinco estrelas na avaliação de 85% dos clientes, somando um total de 4,7.

O que ele tem de bom?

Composição natural: Feito de gingko biloba, ingrediente vegetal amplamente utilizado pela indústria cosmética em shampoos e condicionadores para tonificar e restaurar os cabelos. O fabricante diz que ele age fortalecendo o folículo capilar para que a raiz e os fios se mantenham fortes e promete diminuição da queda e maior crescimento, efeitos confirmados por diversos clientes em avaliações.

Feito de gingko biloba, ingrediente vegetal amplamente utilizado pela indústria cosmética em shampoos e condicionadores para tonificar e restaurar os cabelos. O fabricante diz que ele age fortalecendo o folículo capilar para que a raiz e os fios se mantenham fortes e promete diminuição da queda e maior crescimento, efeitos confirmados por diversos clientes em avaliações. Fácil de aplicar: a marca sugere usar diretamente no couro cabeludo limpo e seco (ou levemente úmido), seguido de uma delicada massagem. Não requer enxágue. O uso deve ser diário em casos de perda severa de cabelo; três vezes por semana para queda moderada; e duas vezes por semana para tratamento preventivo e pontual. Após três meses, a ideia é aplicar duas vezes por semana para manutenção.

a marca sugere usar diretamente no couro cabeludo limpo e seco (ou levemente úmido), seguido de uma delicada massagem. Não requer enxágue. O uso deve ser diário em casos de perda severa de cabelo; três vezes por semana para queda moderada; e duas vezes por semana para tratamento preventivo e pontual. Após três meses, a ideia é aplicar duas vezes por semana para manutenção. Você usa sem encanações: é dermatologicamente testado, hipoalergênico e vegano. Como todos os produtos da marca, é totalmente livre de crueldade animal.

Caso você queira aproveitar melhor os benefícios do gingko biloba, a Lola Cosmetics possui mais dois produtos da linha que completam a sua coleção:

O que diz quem comprou?

Com mais de 20 mil compras no mês passado, e produto acumula uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, parceira do UOL.

APROVADO! Realmente estimula o crescimento de novos fios e fortalecimento dos que você já tem (Um mês de uso). Estava com uma queda intensa de cabelo, além de que os meus cabelinhos novos na frente da cabeça eram poucos e muito finos. Desde o início do uso, a queda diminuiu progressivamente: primeiro notei uma redução leve [na quantidade de fios que caíram], depois cada vez menos até normalizar. E, dentro desse mês de uso (quase) diário, já reparei que surgiram muitos cabelos novos.

Juliane

Esse tônico da Lola Rapunzel é surreal de bom! Além do cheirinho ótimo, ele deixa a raiz super soltinha e leve. Ótimo produto, indico muito para pessoas com falhas no cabelo, e queda, ele serve principalmente para esse tipo de problema no seu couro cabeludo. Eu estou usando e estou amando! Projeto Rapunzel está em dia

Carolina Araújo

Já usei antes e voltei a comprar pelo custo benefício, cumpre o que promete.

Ana Piedade

Principais reclamações

As principais críticas dos clientes têm a ver com o tempo para o produto surtir os primeiros efeitos. Alguns consumidores dizem que não perceberam melhora com seis meses de uso. Veja algumas das reclamações:

Faz um mês que estou usando esse produto Lola Cosmetics Rapunzel - Tônico Capilar 250ml e não estou vendo resultado meu cabelo continua caindo muito , no quesito crescimento do cabelo também não vejo diferença , talvez o resultado venha com uns 6 meses de uso. Vamos ver continuo usando pra ver se mudo de opinião.

Cliente Kindle

Usei dois meses. Não vi nada de diferente. Troquei de marca e vi rapidamente a diferença. Joguei o conteúdo fora e aproveitei a embalagem. Talvez funcione para cabelos lisos. Os meus são ondulados.

Marcia

Não gastem o dinheiro de vocês com esse produto e nenhum da linha Rapunzel, pois usei a linha completa por mais de seis meses e nenhum resultado. Não presta.

Anderson P.

Quer ficar por dentro das principais ofertas da internet? Acompanhe o Monitor de Ofertas UOL, que seleciona diariamente grandes descontos em diversos produtos. Siga o Monitor de Ofertas também no X (ex-Twitter).