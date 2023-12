Polícia italiana confisca ações de dono do Hellas Verona

VERONA, 20 DEZ (ANSA) - A Guarda de Finanças da Itália confiscou preventivamente as ações do empresário Maurizio Setti no Hellas Verona em função de uma investigação por falência.

As autoridades investigam Setti pela quebra de uma empresa ligada ao cartola e à holding do clube gialloblù. A Star Ball é detentora de 100% das ações do campeão italiano de 1984/85.

O Ministério Público de Bolonha, que conduz as apurações, indica que o empresário é suspeito de ter transferido o poder do Verona de uma empresa que faliu para a Star Ball.

Com a decisão, o controle das ações do Hellas Verona foi passado provisoriamente ao contador Stefano Reverberi. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.