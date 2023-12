Suspeito de matar PM aposentado em assalto é preso; vídeo mostra crime

Do UOL, em São Paulo

O homem suspeito de matar um policial militar aposentado com um tiro na cabeça durante assalto a um mercado foi preso ontem (19) no bairro Aricanduva, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

O suspeito seria o responsável por disparar contra a cabeça da vítima. Imagens das câmeras de segurança flagraram um dos criminosos retirando uma corrente do PM reformado Paulo Eduardo Ramalho. Depois, quando um deles encontra uma arma na cintura da vítima, aparenta alertar o comparsa, que atira. Os criminosos fogem, mas o atirador volta e pega a carteira do policial.

O detido de 23 anos, que não teve o nome divulgado, tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado e preso por policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) na avenida Aricanduva e agora responde por latrocínio (roubo seguido de morte).

O homem confessou o crime. A informação foi dada pelo delegado e diretor do Deic, Fábio Pinheiro Lopes, ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

O atirador tem duas passagens por tráfico, uma por roubo e uma por furto. "O que esse indivíduo está fazendo na rua? Enquanto não mudar a nossa legislação, a polícia fica enxugando gelo e quem fica sofrendo é a sociedade", opinou Lopes.

Os outros dois suspeitos já haviam sido presos em flagrante após o crime, ocorrido no dia 19 de novembro, informou a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo).

Relembre o caso

O policial estava na fila do caixa de uma loja da rede Oxxo quando os homens anunciaram o assalto. A vítima foi baleada na cabeça e chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Os três suspeitos fugiram em um carro, mas a polícia conseguiu encontrá-los e começou uma perseguição. Dois foram presos em flagrante, e um conseguiu fugir.

A arma do policial foi recuperada pela polícia, mas a usada no crime não foi achada. O caso foi registrado como latrocínio pelo 53º DP de Parque do Carmo.