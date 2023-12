Papa pede que crianças afetadas por guerras não sejam esquecidas

CIDADE DO VATICANO, 20 DEZ (ANSA) - O papa Francisco pediu nesta quarta-feira (20) que as pessoas que estão sofrendo com as guerras, principalmente crianças, não sejam esquecidas pelos fiéis em suas orações.

Ao longo da audiência geral, o líder da Igreja Católica lançou um novo apelo de paz na Ucrânia e no Oriente Médio.

"Não esqueçamos das pessoas que sofrem o mal da guerra, que é sempre uma derrota. Apenas os fabricantes de armas saem ganhando", alertou o religioso.

Em sua declaração, o Papa pediu para todos dedicarem um momento para pensar na Ucrânia, na Palestina e em Israel, que estão envolvidas nos principais conflitos em curso no planeta.

"Pensem nas crianças e nas coisas que elas veem. Vamos ao presépio para pedir paz a Jesus, ele é o Príncipe da paz", acrescentou.

Jorge Mario Bergoglio também usou as redes sociais para falar sobre o tema. No post, o Papa afirmou que o "sofrimento de Belém é uma ferida aberta para o Oriente Médio e o mundo todo".

(ANSA).

