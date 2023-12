Prática e sem barulho, esta panela de pressão elétrica é minha queridinha

Eu sou tão fã de panela de pressão que tenho duas em casa! Muitas vezes, uso uma para cozinhar feijão e outra para fazer arroz. Para mim é super prático, porque é só colocar os ingredientes, programar o tempo necessário e esquecer as coisas lá. Como apita quando termina e desliga sozinha, não fico preocupada com a comida queimar.

Um dos modelos que tenho é o Experience por Rita Lobo (PCC20), da Electrolux. Ele tem alguns recursos mais interessantes do que a outra que tenho há mais tempo, da Walita.

Não precisa ter medo

Se você é do clube que morre de medo de panela de pressão, saiba que, na verdade, as panelas elétricas são mais seguras do que as convencionais. Essa da Electrolux, por exemplo, tem dez dispositivos diferentes de segurança. Então, as chances de explodir são mínimas.

Outra preocupação frequente é sobre os gastos com energia. Eu uso a panela duas vezes por semana por cerca de 20 minutos e minha conta de luz vem com um valor considerado na média para um casal.

E é importante lembrar que, ao usar a panela elétrica, você deixa de usar a convencional e economiza com gás.

Panela de pressão elétrica Electrolux tem botões e display digital na parte frontal Imagem: Julia Guglielmetti/Colaboração/UOL

Como é a panela de pressão elétrica?

O design não foge muito do padrão das panelas elétricas. Ela tem acabamento em inox e plástico fosco de boa qualidade. O painel tem botões e display digital. O cabo de alimentação é removível, o que facilita para guardar no armário.

Possui potência de 1.000 W, capacidade para 6 litros —bem grande— e disponibiliza a programação de 15 preparos, que incluem arroz, feijão, carne, frango, lentilha, polenta, mandioca etc, além de ter a função refogar e cozimento lento. Você também pode utilizá-la no modo manual, sendo possível selecionar tempo e nível de pressão (baixo, médio e alto).

Cozinhando com a panela de pressão elétrica

Como sou vegana, uso principalmente para cozinhar arroz, feijão, lentilha, grão-de-bico e sopa. Nunca testei com carnes.

Cozinhando arroz na panela de pressão elétrica Imagem: Julia Guglielmetti/Colaboração/UOL

Para o arroz, eu refogo cebola no modo "refogar", adiciono o arroz e água o suficiente apenas para cobrir. Como a panela elétrica não libera vapor, não é necessário encher de água, como acontece na panela convencional.

Eu tampo, verifico se a válvula está na posição correta, seleciono o modo "arroz" e deixo lá. Geralmente o arroz fica pronto em 15 minutos. É mais rápido do que fazer do jeito tradicional. Ela apita para avisar que terminou. Então, eu só libero a pressão e pronto! Como ela desliga sozinha, os riscos de queimar o preparo também são menores.

Não faz barulho

Outro ponto que me faz amar panelas de pressão elétricas é que elas praticamente não fazem barulho de cozimento. Só quem cozinha feijão em casa sabe como é chato aquele apito de panela de pressão pela casa.

Quando a elétrica começa a pegar pressão, ela faz um barulhinho, que logo passa e fica totalmente silenciosa. É ótimo!

Comida quentinha ao chegar em casa

Um diferencial desse modelo, em relação ao outro que tenho, é que ele tem a função de programar preparo. Ou seja, você pode deixar os ingredientes dentro da panela e selecionar para que comece a cozinhar em algumas horas —de 2 a 24 horas.

Você pode, por exemplo, deixar o feijão no jeito e programar para que fique pronto às 20h. Assim, você chega em casa e tem comidinha quentinha na panela.

Para quem é a panela de pressão elétrica?

Definitivamente, as pessoas que mais podem se beneficiar são as que têm medo de panela de pressão tradicional. Com a elétrica, dá para cozinhar sem correr riscos. Também é um produto indicado para quem gosta de praticidade e quer que a comida fique pronta mais rápido.

Por fim, para quem odeia a barulheira das panelas convencionais, o investimento na elétrica vale muito a pena.

