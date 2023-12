Novo vexame na Copa da Itália revolta torcedores do Napoli

SÃO PAULO, 20 DEZ (ANSA) - Atual detentor do Scudetto, o Napoli foi protagonista de um novo vexame na Copa da Itália ao ser goleado pelo Frosinone, o que deixou os torcedores do clube extremamente furiosos.

Assim como nas duas temporadas anteriores, a equipe campana novamente poupou seus titulares e foi despachada do torneio nas oitavas de final pela terceira vez consecutiva.

Na temporada 2020/21, jogando em casa, os napolitanos perderam por 5 a 2 para a Fiorentina, enquanto em 2021/22, também em Nápoles, os partenopei foram eliminados pela modesta Cremonese nos pênaltis. A cereja do bolo foi o sonoro 4 a 0 sofrido diante do Frosinone no estádio Diego Armando Maradona.

O revés diante do jovem time gialloblù ganha um tom mais dramático ao recordar que o Napoli não perdia em casa no torneio por quatro gols de diferença desde 1958, mesmo ano em que o Brasil faturou seu primeiro título mundial.

Os três vexames consecutivos em casa deixaram os torcedores do clube revoltados, pois passaram a impressão que o Napoli vem tratando a Copa da Itália com pouquíssima seriedade, apesar dos compromissos pela Série A e Liga dos Campeões.

Não foram apenas os torcedores que ficaram insatisfeitos com a precoce eliminação, pois o atacante Victor Osimhen foi flagrado visivelmente de mau humor no banco de reservas e reclamando em voz alta do desempenho dos napolitanos.

Com poucas chances de faturar um bicampeonato na Série A e precisando encarar um forte Barcelona na Champions League, o Napoli corre sérios riscos de finalizar sua temporada com o Scudetto bordado no peito sem brigar efetivamente por títulos.

