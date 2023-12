Novo governo polonês tira canal de TV do ar em primeiro teste de reformas

Por Anna Koper e Pawel Florkiewicz

VARSÓVIA (Reuters) - O novo governo da Polônia tirou uma emissora pública de notícias do ar nesta quarta-feira e demitiu executivos de veículos estatais de imprensa para restaurar a “imparcialidade”, disse o Ministério da Cultura, com a campanha de reformas do primeiro-ministro Donald Tusk encarando seu primeiro grande teste.

A coalizão pró-União Europeia de Tusk assumiu o poder semana passada das mãos do partido nacionalista Lei e Justiça (PiS) que, segundo os críticos, danificou a independência judicial, azedou as relações com a União Europeia e transformou a imprensa estatal em um veículo de propaganda durante seus oito anos de governo.

Os planos de mudança de Tusk, no entanto, estão sendo combatidos logo de cara pelo ex-partido governista.

Demissões na televisão (TVP), na rádio e na agência de notícias (PAP) estatais nesta quarta-feira foram realizadas após o novo parlamento adotar, na terça-feira, uma resolução para restaurar a imparcialidade da imprensa pública.

A resolução apelava a “todas as autoridades estatais a imediatamente tomar ações para restaurar a ordem constitucional para o acesso dos cidadãos a informação confiável e o funcionamento da imprensa pública”.

O PiS atacou as demissões nesta quarta-feira. A polícia foi chamada, enquanto alguns políticos do partido apareciam nos escritórios da emissora estatal TVP e de outros veículos públicos. Manifestantes também se reuniram à noite no lado de fora dos escritórios da TVP na capital da Polônia e em cidades menores.

