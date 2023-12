'Não me sinto só': Mariana Ferrão fala sobre valorizar a própria companhia

"Sou uma, mas não sou só." O refrão da música "Povoada", da cantora Sued Nunes, é o ponto de partida para o episódio desta quarta-feira (20/12) de Mari vs Mari, quadro apresentado pela jornalista Mariana Ferrão que vai ao ar nas redes sociais de VivaBem e do UOL, às segundas e quartas.

Mariana cita a canção para falar sobre a importância de valorizar a própria companhia. "Muitas vezes, a gente fica se sentindo sozinha, incompreendida. Com tantas vozes dentro da nossa cabeça, às vezes fica difícil da gente ouvir a gente mesma", diz ela.

É importante lembrar que a gente não é uma só, que a gente é múltiplas, mas que a gente não tá sozinha. Mesmo dentro da gente, a gente tem a nossa companhia, e talvez essa companhia é a que a gente mais precise pra não se sentir sozinha. Mariana Ferrão

Fazendo referência ao teaser do quadro, no qual a jornalista apresenta duas versões de si própria —a Mari "egoica" e a Mari "monja"—, ela conta que a primeira delas, "presa nas feridas do passado", às vezes tenta fazer com que as pessoas preencham uma necessidade que só ela mesma pode satisfazer.

"Aquela voz egóica, que tá presa nas feridas do passado, às vezes fica tentando fazer com que as pessoas supram essa minha solidão, e me compreendam integralmente pra que eu me sinta finalmente compreendida", diz.

"Mas eu entendi, ao longo desse processo, com as minhas outras vozes —aquelas mais sábias—, que esta compreensão integral e a aceitação de que eu não sou uma têm que vir aqui de dentro, do meu coração, e aqui dentro eu não me sinto sozinha".

