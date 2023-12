Multa da J&F suspensa: Toffoli deveria ter se declarado impedido, diz Tales

O ministro do STF Dias Toffoli deveria ter se declarado suspeito para julgar a suspensão da multa do grupo J&F, já que sua esposa, Roberta Rangel, advoga na empresa, criticou o colunista do UOL Tales Faria no UOL News desta quarta-feira (20).

Segundo a Piauí, a decisão de suspender a multa de R$ 10,3 bilhões foi concedida na manhã desta quarta-feira (20), o primeiro dia do recesso dos ministros do STF, que vai até 31 de janeiro. A íntegra do texto ainda não foi divulgada.

Ele deveria ter vergonha de tratar de um caso de uma empresa para a qual a mulher dele preste serviços. Ele deveria ter se considerado impedido, saído disso.

Ele vem e perdoa uma multa de R$ 10 bilhões. Olha o quanto o governo está sofrendo no Congresso para tentar aprovar projetos de R$ 5, 6, 7, 8, 9 bilhões, para que o país tenha esse dinheiro.

O Toffoli vai lá e perdoa a multa de uma empresa para a qual a esposa dele presta serviços. Falta semancol. Esses casos deveriam passar pelo Conselho Nacional de Justiça. É uma decisão monocrática ainda por cima. Quanto tempo vai levar para o plenário do Supremo analisar isso?

O país está sofrendo na mão desse tipo de autoridade que não tem o menor respeito pelo dinheiro público, pelos cidadãos. Ele não devia ter tomado essa decisão tendo em vista o fato da esposa dele [prestar serviços]. Ele não podia tomar essa decisão e julgar suspeito.

