Mulher é enforcada no Irã por morte do marido, com quem se casou aos 15 anos

Bandeira do Irã 20/12/2023 11h29Atualizada em Uma mulher foi enforcada no Irã após ser declarada culpada pelo assassinato de seu marido, com quem foi obrigada a se casar na adolescência, denunciou nesta quarta-feira (20) um grupo de defesa dos direitos humanos. Samira Sabzian, detida há dez anos, foi executada na penitenciária de Ghezel Hesar, perto de Teerã, segundo a Iran Human Rights (IHR), organização com sede na Noruega. A ONG afirma que esta mulher, que se casou aos 15 anos, era vítima de violência doméstica. Ela foi presa aos 19 anos. A condenada tinha dois filhos, que voltou a ver na prisão, após uma visita organizada em dezembro, antes de sua execução, segundo a IHR. "Samira foi vítima durante anos de um apartheid de gênero, de casamento infantil e de violência doméstica, e hoje é vítima da máquina da morte, corrupção e incompetência do regime", afirmou Mahmood Amiry Moghaddam, diretor da IHR. Grupos de direitos humanos alertaram para o aumento das execuções na República Islâmica este ano, com ao menos 115 mortes apenas em novembro, segundo a Anistia Internacional. A ONG apelou ao Irã para que não executasse a jovem e Londres tentou, em vão, impedir a execução.