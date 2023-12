Minério de ferro se recupera com reabastecimento antes do feriado na China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro se recuperaram nesta quarta-feira, apoiados pelos baixos estoques remanescentes e pelas expectativas de uma enxurrada de compras para o reabastecimento de inverno, embora a queda na demanda devido à crescente manutenção de equipamentos nas usinas tenha limitado os ganhos.

O contrato de minério de ferro para maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,46%, a 939 iuanes (131,58 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de janeiro na Bolsa de Cingapura subiu 1,27%, a 134 dólares por tonelada.

"As usinas começaram a comprar sucessivamente para consumo durante o feriado do Ano Novo Chinês em fevereiro", disse uma siderúrgica do norte da China.

Os preços dos contratos do mês anterior ganharam apoio à medida que se aproximavam da liquidação das cargas de entrega de janeiro, enquanto traders enfrentavam limites nos volumes de negociação, disseram analistas da Sinosteel em uma nota.

A bolsa apoiada pelo governo chinês estabeleceu um limite para os volumes diários de negociação de futuros de minério de ferro em não mais do que 500 lotes em contratos para entrega de janeiro a maio de 2024.

O sentimento geral ganhou impulso adicional com a notícia de que a incorporadora imobiliária chinesa Longfor Group pagou antecipadamente um empréstimo a um credor na quarta-feira, de acordo com um relatório.

No entanto, espera-se que a queda contínua da demanda atue como um obstáculo para os preços do principal ingrediente da fabricação de aço, disseram os analistas.

"Esperamos que a produção de metal quente caia ainda mais na próxima semana, já que mais usinas começaram a manutenção dos fornos em meio à redução das margens", disseram analistas da Galaxy Futures em uma nota.

Os índices de referência do aço na Bolsa de Futuros de Xangai subiram em meio ao aumento dos preços das matérias-primas, enquanto o fraco interesse de compra dos traders limitou os ganhos.

"Algumas usinas siderúrgicas revelaram políticas e preços para o reabastecimento de inverno, com os preços mais altos do que o esperado reduzindo o apetite de compra dos traders", acrescentaram os analistas da Galaxy.

(Reportagem de Amy Lv e Dominique Patton)