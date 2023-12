Mercedes traz luz inédita para evitar multa em 1º carro que dirige sozinho

A Mercedes-Benz recebeu autorização para vender nos Estados Unidos carros autônomos no nível 3 - quando se pode tirar as mãos do volante e os olhos da estrada. Para poder circular sem levar multa, os veículos da marca ganharam como inovação uma luz inédita que indica que o motorista não está no controle do automóvel.

O que aconteceu

A Mercedes conseguiu ter seu sistema de direção autônoma nível 3, quando o condutor pode tirar as mãos do volante e olhos da estrada, aprovado para ser comercializado nos Estados Unidos.

O Drive Pilot poderá ser utilizado acima de 64 km/h (40 mph) em vias dos estados norte-americanos da Califórnia - apenas para testes nos próximos dois anos - e Nevada - com comercialização programada para 2026.

Sua aprovação foi feita mediante a uma luz turquesa que será ligada nos faróis, luzes traseiras e retrovisores para avisar motoristas de outros carros que o modelo está trafegando com um sistema autônomo.

Além disso, botões do carro, o volante e o painel de instrumentos também terão a luz para lembrar o motorista de que o sistema está ativo.

O Drive Pilot estará disponível para os modelos Mercedes Classe S e EQS Sedan.

Com as luzes turquesa externas, a Mercedes e a SAE - Sociedade de Engenheiros Automotivos - visam evitar multas para condutores fazendo outras coisas atrás do volante e conscientizar motoristas ao redor também.

O Drive Pilot da Mercedes está disponível desde 2022 em toda a Alemanha. A marca até hoje não reportou nenhum acidente.

