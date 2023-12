Maduro comemora como 'triunfo da verdade' o 'resgate' de Alex Saab

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comemorou, nesta quarta-feira (20), a libertação nos Estados Unidos do empresário colombiano Alex Saab, acusado de ser seu "laranja", ao recebê-lo no palácio presidencial, minutos depois de seu desembarque no país em uma troca de presos venezuelanos e americanos.

"Quero dar as boas-vindas a este homem corajoso [...] Depois de 1.280 dias de sequestro, a verdade triunfou", disse Maduro ao lado de Saab, que agradeceu ao presidente por "sua perseverança" no caso, após sua detenção em Cabo Verde em junho de 2020, e sua extradição aos Estados Unidos em outubro de 2021, para ser processado por lavagem de dinheiro.

