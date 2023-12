Macron garante "planos B" para segurança na abertura dos Jogos de Paris-2024

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quarta-feira (20) que existem estratégias alternativas para garantir a segurança durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, caso surja alguma ameaça.

"Há obviamente planos B, planos C, etc...", para a organização da cerimônia de abertura dos Jogos na capital francesa, assegurou o chefe de Estado em entrevista à France5, depois de o presidente do partido Les Républicains, Eric Ciotti, sugerir recentemente que desistissem de realizá-la ao longo do rio Sena, porque ali a segurança poderá não estar garantida.

Este plano B interviria "no caso de uma ameaça potencial", "se houver um aumento das tensões internacionais ou regionais, se houver uma série de ataques", como em novembro de 2015, explicou o chefe de estado.

"É um evento que acontecerá com os melhores padrões de segurança e suporte. E por isso planejamos para todos os cenários e nos adaptaremos a todos os cenários. Mas isso não deve nos impedir de sonhar. E eu tenho boas esperanças de que poderemos sonhar até o fim", assegurou Macron.

A questão da segurança durante a cerimônia de abertura voltou a ser debatida após o ataque cometido no dia 2 de dezembro perto da Torre Eiffel por um islamita radicalizado que matou um turista germano-filipino e feriu outras duas pessoas. Eric Ciotti apontou então que esse ataque mostra "as nossas imensas fragilidades em termos de segurança".

Os organizadores dos Jogos pretendem realizar uma grandiosa cerimônia de abertura no dia 26 de julho em Paris, durante a qual delegações de atletas descerão o Sena a bordo de barcaças diante de centenas de milhares de espectadores. O espetáculo ficará a cargo do diretor artístico Thomas Jolly.

