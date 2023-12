Lula realiza última reunião ministerial de 2023

SÃO PAULO, 20 DEZ (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou nesta quarta-feira (20) a última reunião ministerial do ano, destacando a importância de manter uma boa articulação entre o governo e o Congresso.

"Em 2024 a gente vai continuar com o mesmo jeito de governar, conversando com todo mundo. Perde uma coisa, ganha outra coisa, mas tendo como regra a capacidade de diálogo", declarou, em uma fala inicial que foi transmitida ao vivo antes da realização da reunião a portas fechadas.

"Pobre do governante que acha que pode trocar a mesa de diálogo por uma metralhadora, um fuzil ou um canhão. Quando se chega a essa tomada de posição, a ignorância venceu a inteligência", afirmou ainda.

Entre as principais vitórias do governo no primeiro ano de mandato, Lula destacou a aprovação da reforma tributária, elogiando a articulação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e dos líderes de situação entre os parlamentares.

Ele também pediu a presença de seus 38 ministros em um ato no dia 8 de janeiro, em lembrança dos ataques golpistas em Brasília.

Segundo Lula, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco; da Câmara, Arthur Lira; e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, estarão presentes.

A data também deve marcar a saída do ministro da Justiça, Flávio Dino, do governo, para assumir a cadeira de ministro do STF. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.