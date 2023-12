Laboratório francês é condenado a pagar mais de R$ 2 bi em indenizações por centenas de mortes

Mais de treze anos após o escândalo do Mediator, um medicamento anti diabete usado como inibidor de apetite e responsabilizado por centenas de mortes, o grupo farmacêutico francês Servier foi duramente condenado na quarta-feira (20), na Corte de Apelação em Paris, para grande alívio das partes civis.

Comercializado em 1976 como adjuvante de tratamentos antidiabéticos, o medicamento era frequentemente prescrito de forma inadequada como inibidor de apetite e causou danos cardiovasculares graves e potencialmente fatais em milhares de pacientes.

Em 2013, um relatório de especialista legal, contestado pela Servier, estimou que entre 1.300 e 1.800 pessoas morreram de doenças cardíacas a longo prazo como resultado do Mediator.

"Esta é uma grande vitória para as vítimas que venho representando e defendendo desde a primeira reclamação em novembro de 2010", comentou Charles-Joseph Oudin, um dos advogados que representam as mais de 7 mil pessoas afetadas.

O segundo maior laboratório médico da França foi considerado culpado de todos os delitos dos quais foi acusado, incluindo "fraude" e "obtenção indevida de autorização de comercialização", pelos quais havia sido absolvido em primeira instância. O tribunal responsável confirmou a culpa da Servier pelos delitos de "fraude agravada" e "homicídio culposo e lesão involuntária".

Multas bilionárias

As seis empresas que compõem o grupo terão que pagar uma multa total de € 9,173 milhões (mais de R$ 48 milhões).

O tribunal ordenou que a Servier pagasse aos fundos de seguro de saúde e às seguradoras mútuas mais de € 415 milhões (aprox. R$ 2,2 bilhões) em danos financeiros, mais de € 1 milhão em danos de desorganização e mais de € 5 milhões em custos legais.

Jean-Philippe Seta, o ex-braço direito do todo-poderoso fundador do grupo Jacques Servier (falecido em 2014) e único réu no recurso, foi condenado a quatro anos de prisão, incluindo um ano em prisão domiciliar, e multado em um total de quase € 90 mil. Em primeira instância, ele recebeu uma sentença suspensa de quatro anos de prisão e uma multa de € 90.600.

Política de ocultação

O tribunal não acatou o pedido da promotoria para o confisco dos lucros da Servier relacionados ao Mediator, ou seja, € 182 milhões (R$ 977 milhões), argumentando que isso poderia "comprometer o grupo".

Em março de 2021, durante o julgamento em primeira instância, o Tribunal Criminal de Paris multou as seis empresas da Servier em € 2,7 milhões, determinando que ela tinha "provas suficientes, desde 1995, para estar ciente dos riscos fatais" associados ao Mediator.

Durante a apresentação da sentença, o presidente do tribunal, Olivier Géron, enfatizou que o laboratório havia "colocado seus interesses financeiros à frente dos interesses dos pacientes".

Mediator foi receitado para cerca de 5 milhões de pessoas

Havia "uma política sistemática de ocultar informações dos médicos que tinham dúvidas sobre o Mediator", disse Géron. O grupo "nunca tomou as medidas necessárias".

Cerca de 5 mil outros casos de homicídio culposo ou lesão não intencional continuam sendo investigados pela promotoria pública de Paris, abrindo caminho para um segundo julgamento do Mediator nos próximos anos.

Em 1999, um primeiro caso de "valvulopatia", uma disfunção das válvulas cardíacas, foi detectado em uma pessoa que tomava o Mediator. O medicamento foi retirado do mercado na Espanha e na Itália em 2003-2004.

Em 2007, a Dra. Irène Frachon, especialista em pulmão em Brest (oeste da França), iniciou uma pesquisa sobre os efeitos perigosos do medicamento e revelou a extensão do escândalo. Em 2009, o medicamento foi retirado do mercado. Em 2010, a denunciante relatou sua investigação e sua difícil batalha no livro "Mediator 150 mg, combien de morts?" ("Mediator 150 mg, quantas mortes?").

