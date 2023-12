Kim alerta para "ataque nuclear" se Coreia do Norte for provocada, diz agência

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que Pyongyang não hesitaria em lançar um ataque nuclear se um inimigo provocar o país com armas nucleares, segundo a imprensa estatal publicou nesta quinta-feira (horário local).

Kim fez o comentário ao se reunir com soldados do departamento militar de mísseis, durante um recente exercício de lançamento de míssil balístico intercontinental, segundo a agência de notícias KCNA.

"Ele (Kim) disse que a atividade resoluta militar conduzida pela companhia desta vez... foi... uma explicação clara do modo de contra-ação ofensivo e da evolução da estratégia nuclear e doutrina da DPRK para não hesitar nem mesmo em um ataque nuclear, quando o inimigo a provocar com armas nucleares", disse a KCNA.

DRPK são as iniciais em inglês do nome oficial da Coreia do Norte: República Popular Democrática da Coreia.

A Coreia do Norte disse na terça-feira que testou seu novo míssil balístico intercontinental na segunda-feira, para avaliar a prontidão de guerra de sua força nuclear contra a hostilidade crescente dos Estados Unidos. O ato atraiu a condenação dos EUA e de seus aliados.

Kim disse que o lançamento da segunda-feira demonstrou a alta mobilidade e a capacidade de ataque rápido do Exército. Ele cobrou esforços para fortalecer ainda mais sua eficiência de combate, disse a KCNA.

(Reportagem de Soo-hyang Choi)