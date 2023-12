Justiça espanhola marca para fevereiro julgamento de Dani Alves

MADRID, 20 DEZ (ANSA) - A Justiça de Barcelona agendou para fevereiro de 2024 o julgamento do caso do ex-jogador Daniel Alves, acusado de agredir sexualmente uma jovem em uma boate na cidade espanhola no ano passado.

As autoridades catalãs informaram que o julgamento será entre os dias 5 e 7 de fevereiro, tendo a possibilidade de o ex-lateral pegar até 15 anos de prisão.

Em novembro, o Ministério Público da Espanha pediu que Dani Alves seja condenado a nove anos de reclusão. Ele já teve ao menos três pedidos de liberdade negados.

Um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol, o brasileiro está preso preventivamente desde janeiro no Centro Penitenciário Brians, sob a alegação de risco de fuga. (ANSA).

