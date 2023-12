Josias: Ministro mais atacado, Haddad fecha ano como o mais produtivo

Ao longo do ano, Fernando Haddad enfrentou críticas do próprio PT, mas chega à última reunião ministerial de 2023 como o ministro mais produtivo do governo Lula, afirmou o colunista Josias de Souza durante o UOL News desta quarta (20).

O grande paradoxo desse encontro é que Fernando Haddad, o ministro mais cutucado e atacado internamente, inclusive pelo chefe da Casa Civil [Rui Costa], chega ao final do primeiro ano como o auxiliar do Lula mais produtivo. Aprovou boa parte de sua agenda no Congresso, elevou a nota de risco do Brasi e chega com resultados para mostrar.

O próprio presidente fustigou Haddad durante o ano ao dizer que a meta fiscal não era algo importante. Haddad é o ministro que chega mais bem posto a esta reunião, embora ainda esteja longe do ideal. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias destacou resultados positivos apresentados pelo Brasil, com o país como a 9ª maior economia do mundo em 2023, segundo projeção do FMI, como um mérito da gestão de Haddad à frente do Ministério da Fazenda.

O colunista também vê como positiva a autocrítica de Lula ao reconhecer falhas ao longo do primeiro ano de seu terceiro mandato.

O fato de o presidente ter dito que enxerga defeitos no governo é uma observação promissora. A reunião seria inútil se prestasse apenas ao autoelogio. Uma reunião como essa só faz sentido se o balanço for sincero e se de fato o governo se dedicar a enxergar aquilo que não deu certo. (...) Deve-se torcer para que Lula enxergue adequadamente os defeitos do governo dele. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias: Lula repete 'Dino comunista', mas cenário não é para brincadeira

Na última reunião ministerial do ano, Lula brincou e disse esperar que Flávio Dino seja "um comunista do bem" no STF (Supremo Tribunal Federal). Para o colunista Josias de Souza, porém, o cenário não é para piadas, como mostram os resultados das últimas pesquisas de avaliação do governo do petista.

Essa realidade impõe ao governo um desafio que, até aqui, não se mostrou capaz de enfrentar. Essa pesquisa comprova o que outras já analisaram. Diante desse cenário, o governo não se pode dar ao luxo de errar. Não dá para o presidente repetir hoje aquela lorota do 'Dino comunista'. Não dá para brincar. O cenário não é para brincadeira. Josias de Souza, colunista do UOL

