Josias: Lula repete 'Dino comunista', mas cenário não é para brincadeira

As últimas pesquisas de avaliação do governo petista mostram que o momento não é para piadas como a feita hoje por Lula na última reunião ministerial do ano, quando disse esperar que Flávio Dino seja "um comunista do bem" no STF. A opinião é do colunista do UOL Josias de Souza.

Não dá para o presidente repetir hoje aquela lorota do 'Dino comunista'. Não dá para brincar. O cenário não é para brincadeira. Josias de Souza, colunista do UOL

No UOL News desta quarta (20), Josias analisou os dados da pesquisa Genial/Quaest realizada em dezembro. O levantamento mostra que a aprovação ao governo Lula é de 54%, enquanto a desaprovação chega aos 43%. .

Essa realidade impõe ao governo um desafio que, até aqui, não se mostrou capaz de enfrentar. Essa pesquisa comprova o que outras já analisaram. Diante desse cenário, o governo não se pode dar ao luxo de errar.

Diante de um quadro que reflete a manutenção de um clima polarizado no país, Josias avalia que Lula não tem colaborado para pacificar o país.

As pessoas enxergam A e acham que estão vendo Z. É uma realidade absolutamente distorcida. É nesse campo que o governo está jogando e o presidente passa a bola para o inimigo fazer o gol. O governo tem que continuar perseverando para melhorar sua ação e comunicação. Nada disso está sendo feito de forma adequada. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias: Ministro mais atacado, Haddad fecha ano como o mais produtivo

Ao longo do ano, Fernando Haddad enfrentou críticas do próprio PT, mas chega à última reunião ministerial como o ministro mais produtivo do governo Lula, afirmou Josias.

O grande paradoxo desse encontro é que Fernando Haddad, o ministro mais cutucado e atacado internamente, inclusive pelo chefe da Casa Civil [Rui Costa], chega ao final do primeiro ano como o auxiliar do Lula mais produtivo. Aprovou boa parte de sua agenda no Congresso, elevou a nota de risco do Brasi e chega com resultados para mostrar.

O próprio presidente fustigou Haddad durante o ano ao dizer que a meta fiscal não era algo importante. Haddad é o ministro que chega mais bem posto a esta reunião, embora ainda esteja longe do ideal. Josias de Souza, colunista do UOL

