Quais os benefícios do crossfit, que Jojo Todynho começou a praticar?

Do VivaBem*, em São Paulo

Jojo Todynho compartilhou registros da sua aula de crossfit nas redes sociais —o vídeo está disponível abaixo. A cantora costuma mostrar o dia a dia da reeducação de hábitos que segue desde que fez a cirurgia bariátrica, em agosto deste ano.

Mas será que o crossfit é uma boa escolha? Primeiro é preciso saber que a proposta do método é combinar exercícios de diferentes esportes, como atletismo (corrida, saltos), levantamento de peso olímpico, ginástica e treinamento funcional, para trabalhar as dez capacidades físicas do nosso corpo em um só programa de treinamento.

Estas são as capacidades que o treinamento vai ajudar a melhorar:

Resistência cardiorrespiratória (ou aeróbica) Resistência muscular Força Flexibilidade Potência Velocidade Coordenação motora Agilidade Equilíbrio Precisão

Crossfit ajuda a emagrecer?

Por ter exercícios que trabalham vários músculos ao mesmo tempo e são feitos em alta intensidade, o crossfit proporciona um bom gasto calórico, que, inclusive, segue elevado após o treino. Portanto, a atividade é, sim, uma ótima aliada no processo de emagrecimento —mas para perder peso ter uma boa alimentação é sempre essencial.

Em 1 hora de treino é possível queimar até 1.500 calorias, segundo especialistas.

Além disso, os exercícios que recrutam grande volume de massa muscular estimulam a produção de hormônios como a testosterona e o GH, que favorecem a redução da gordura corporal e o ganho de massa muscular.

Quais são os benefícios do crossfit?

Ao combinar exercícios de diversas modalidades, o crossfit proporciona diferentes estímulos ao corpo, que permitem desenvolver múltiplas capacidades e melhoram o condicionamento físico do praticante de uma forma geral.

Os treinos trazem inúmeros benefícios, como:

Aumento da capacidade cardiorrespiratória, devido à realização de movimentos aeróbicos (corrida, remo, burpee, pular corda);

Ganho de força e resistência muscular;

Ganho de massa magra e perda de gordura, o que contribui para definir o corpo;

Melhora da flexibilidade e coordenação motora;

Melhora do equilíbrio, da agilidade e da mobilidade;

Tonifica todos os músculos do corpo;

Redução do estresse;

Melhora da autoestima;

Aumento na motivação e sensação de bem-estar.

*Com informações de reportagem publicada em 04/08/22.