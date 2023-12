Este foi o ano do iPhone de titânio; relembre mudanças e confira promoções

Estrutura de titânio, novo padrão de recarga, tela mais brilhante, novo processador. Essas são algumas das novidades mais marcantes da linha iPhone 15, que chegou ao Brasil no final de setembro deste ano, com quatro smartphones.

Se você deseja um iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max para chamar de seu, o Guia de Compras UOL preparou um material especial para ajudar na sua escolha. Confira a seguir as principais configurações, diferenças e opiniões de quem já testou/comprou.

O que o iPhone 15 tem

Tela de 6,1 polegadas - está mais brilhante do que a versão do ano passado;

Herdou a ilha dinâmica da geração mais avançada de 2022, mesmo sendo um modelo mais básico;

Design em alumínio;

Processador A16 Bionic, lançado em 2022 com o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max;

Entrada USB-C, capaz de fazer transferência de dados no máximo até 480 Mbps;

Câmera grande angular de 48 MP. O sensor foi usado pela primeira vez com a linha iPhone 14 Pro;

Três formatos de zoom (0,5x, 1x, 2x). É a primeira vez que a Apple traz essa função para um celular com apenas duas câmeras traseiras.

O que gostamos: Sendo a versão 15 menos cara, o celular oferece muitas vantagens, como processador rápido, a entrada USB-C e a câmera de 48 MP para tirar fotos em altíssima resolução. Ao dar zoom na foto, é possível ver mais elementos na cena do que a geração anterior.

Quem pode gostar: Se você é fã de iPhone e não troca de modelo há algum tempo, o iPhone 15 deve ser a sua pedida, ainda mais se você não tem dinheiro ou não quer investir nos modelos mais avançados e caros. Mesmo os donos de versões mais recentes, como o iPhone 13, sentirão uma boa diferença em design, na tela (tanto em taxa de atualização quanto com a ilha dinâmica) e na qualidade das fotos.

O que diz quem testou: "Ainda que o [iPhone] 13 faça boas imagens, a resolução do lançamento [iPhone 15] é maior, o que permite visualizar mais detalhes de um registro, assim como ter melhor equilíbrio entre contraste e nitidez. O modelo deste ano consegue fazer zoom máximo de 10 vezes. A geração de 2021 alcança no máximo 5 vezes", afirmou Bruna Souza Cruz, em matéria para Tilt.

O que o iPhone 15 Plus tem

Tela maior que o iPhone 15 (6,7 polegadas contra 6,1 do modelo básico);

Também tem ilha dinâmica, mesmo sendo um modelo mais básico;

Design em alumínio;

Entrada USB-C - mesma velocidade de transferência de dados que o iPhone 15;

Mesmo conjunto de câmeras e processador do iPhone 15.

O que gostamos: Ele tem um tamanho de celular top de linha, mas com um preço ainda em conta, ao menos considerando o custo de um iPhone. Sendo dono de um desempenho excelente, o iPhone 15 Plus se destaca por sua tela de qualidade e maior intensidade de brilho, que corresponde ao da linha iPhone 14 Pro, do ano passado. Sem contar as outras inovações, como a ilha dinâmica e a entrada USB-C.

Quem pode gostar: Quem curte telas grandes. Embora o preço seja superior ao do iPhone 15, essa versão pode agradar quem tem uma geração anterior do celular da Apple e está buscando um novo da marca.

O que diz quem comprou: "Saí de um 11 para o 15 plus e a diferença foi enorme. Fiquei com receio pelo tamanho da tela, mas já me acostumei (a diferença do OLED pro IPS é absurda, por sinal). O azul é mais presente pessoalmente. Aparelho belíssimo, potente e a bateria está durando horrores", afirmou Matheus Matos de Oliveira, em sua avaliação na Amazon, parceira do UOL.

O que o iPhone 15 Pro tem

Conta com a ilha dinâmica e uma tela de 6,1 polegadas;

Moldura de titânio, que deixa o corpo do celular mais leve e mais confortável de usar, além de bonito;

Cores diferenciadas e sofisticadas (titânio branco, natural, azul ou preto);

Novo chip A17 Pro, o mais avançado da Apple, capaz de rodar alguns jogos criados para consoles sem precisar de qualquer adaptação;

Entrada USB-C;

Câmera grande angular de 48 MP com sensor 50% maior do que o das linhas iPhone 15 e 15 Plus, o que significa maior captura de luz; Por padrão, as imagens tiradas possuem 24 MP (a geração anterior funcionava com 12 MP), o que representa maior riqueza de detalhes;

Câmera principal ganhou três diferentes distâncias focais para captura: de 24 mm, 28 mm e 35 mm;

Tem zoom óptico de até três vezes (77mm), mais do que os irmãos já citados de 2023;

Novo botão de ação, que pode ser configurado para acessar recursos como: modo silencioso, lanterna, foto e selfie.

O que gostamos: É um dos melhores celulares de 2023. Possui um design leve e ergonômico, grava vídeo em alta qualidade e tem um processador excelente. A novidade da porta USB-C é um avanço nos iPhones, democratizando o uso de carregadores. O conjunto de câmeras também recebeu melhorias consideráveis em termos de zoom, processamento de imagens e qualidade das fotos. (Leia a análise completa do iPhone 15 Pro após testes)

Quem pode gostar: Indicado para praticamente qualquer público, mas principalmente para quem busca uma boa performance. Roda liso mesmo executando tarefas pesadas, como editar vídeos e jogar games, desempenhando várias funções ao mesmo tempo sem travar. É uma evolução do iPhone 14 Pro, mas com pouca diferença com relação a ele. As mudanças nas câmeras são mais sentidas para quem trabalha com foto e vídeo.

O que diz quem comprou: "É um smartphone incrível. Só não é o melhor do mercado pois o iPhone 15 Pro Max tem recursos a mais. A extrema qualidade de cada componentes é inegável, assim como a preocupação da Apple com a usabilidade do aparelho. Você pode fazer, e muito bem, qualquer coisa com um iPhone 15 Pro: jogar os games mais pesados, editar vídeos, gravar um filme, tirar fotos com aspecto profissional e até fazer tudo isso ao mesmo tempo sem travar", avaliou Marcella Duarte, em seu review para o UOL.

O que o iPhone 15 Pro Max tem

Tela de 6,7 polegadas;

Moldura em titânio;

Configurações de processador iguais as do iPhone 15 Pro;

Além das características de câmeras, o modelo ganhou o maior zoom óptico presente num iPhone (5X);

Câmeras de nível profissional.

O que gostamos: É até difícil avaliar o 15 Pro Max sem dizer o óbvio: ele é o melhor aparelho entre os lançados pela Apple. Algo interessante nele é que, pelo seu acabamento em titânio, há uma sensação de mais leveza em comparação aos seus antecessores - e mesmo ele sendo o maior da linha 15. Com o zoom óptico que chega a impressionantes 5X, ele tira fotos que uma câmera profissional poderia fazer - com a diferença de que oferece todo o resto que um smartphone pode trazer.

Quem pode gostar: Pelo seu preço elevado, o público-alvo é quem realmente pode fazer um investimento nessa área. Se você, por exemplo, é fotógrafo profissional, também é um celular que deve ser bastante útil para complementar seus trabalhos. Assim como o Pro, é um modelo que deve agradar bastante gamers e editores de vídeo, pela sua capacidade de desempenho.

O que diz quem comprou: "O que já era bom ficou melhor. Gostei de tudo, tamanho, formas e peso. A qualidade das fotos e vídeos é muito boa", afirmou Antônio, em sua avaliação na Amazon

