Franceses planejam Natal mais econômico, com ceias menos sofisticadas e presentes de segunda-mão

Por aqui, o peru de Natal e as tradicionais rabanadas não costumam fazer parte da ceia dos franceses, que preferem os frutos do mar e o típico foie gras, uma iguaria à base de fígado de pato ou ganso. Entretanto, neste ano de 2023, muitas famílias vão ter que adaptar a refeição tradicional para fazer com que ela caiba no orçamento, afetado pela inflação e pela queda no poder de compra.

Com fatores geopolíticos afetando diretamente a economia, em recuperação lenta após a pandemia de Covid-19, a França deve fechar 2023 com uma inflação média de 5,8%, segundo o Banque de France (Banco Central da França), ultrapassando ligeiramente o índice de 2022, que ficou em 5,2%.

Simone de Albuquerque, uma brasileira que mora na França há 33 anos, conta que o Natal desse ano vai ser entre familiares e amigos, reunindo irmãos, netos, vizinhos, mas que a ceia vai ter que ser mais comedida, já que os preços este ano estão muito altos.

"Esse ano pretendemos fazer o mesmo que no ano passado, mas com preços mais em conta. Os lugares em que comprávamos antes, não vamos mais. Buscamos outros com produtos quase iguais, mas com preços bem mais próximos da realidade", disse.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Econômicos (Insee) entre 2021 e 2022, os preços dos bens e serviços aumentaram historicamente no país, mas em 2023 os índices estão em desaceleração. Ainda assim, segundo a instituição, os aumentos nos preços pesam duas vezes mais sobre os mais pobres do que sobre os mais ricos.

A aposentada Françoise Gervez acredita que este Natal será de privações para muitas famílias.

"Tudo aumentou muito e eu penso que para algumas famílias vai ser muito difícil. Não tanto em termos de brinquedos e presentes, porque há sempre coisas bonitas em lojas com preços mais moderados, onde os pais podem fazer escolhas mais razoáveis. Em contrapartida, em relação à comida, as pessoas vão ter mais dificuldade em conseguir uma qualidade igual aos anos anteriores", destaca.

Produtos para a ceia em promoção

Nos meios de comunicação, não faltam por aqui reportagens para ajudar o consumidor a economizar na compra dos produtos para a ceia de Natal. A BFMTV, por exemplo, divulgou supermercados que estão promovendo grandes promoções como o famoso foie gras com € 5 de desconto, o segundo pacote de chocolate saindo pela metade do preço e 30% a menos no salmão defumado, destacando que essas "pechinchas" só costumam aparecem a partir do dia 26 de dezembro, mas que neste ano tomaram conta das gôndolas para dar uma forcinha para os orçamentos mais restritos.

Françoise Gervez concorda, acrescentando que em alguns estabelecimentos ainda é possível encontrar preços que permanecem mais viáveis e com boa qualidade.

"Por outro lado, os produtos de marcas mais tradicionais permanecem inacessíveis", diz ela, que se organizou com dois meses de antecedência para não ter que abrir mão das tradições natalinas partilhadas em família.

"Eu não mudo os meus hábitos, mas sei que muitas pessoas são obrigadas a mudar. É triste, há muita miséria", lamenta.

"Lembrancinhas"

Um estudo da empresa de pesquisas Kantar aponta que os franceses pretendem gastar menos com os presentes de Natal deste ano: uma média de € 223 no total (quase R$ 1.200,00), 8% a menos do que no ano passado.

Simone de Albuquerque explica que na família dela, só as crianças vão ganhar presente este ano. Para os adultos, será a tradicional "lembrancinha".

"Cada criança vai ganhar o seu presente, mas para nós adultos, não precisa tanto. Mas com certeza vai ter uma lembrancinha. Uma lembrancinha é obrigação", brinca ela.

Lojas cheias, sacolas nem tanto

Na capital, com os preços altos, muitos franceses e visitantes não têm se deixado levar pelas belas decorações de Natal que tornam Paris ainda mais bonita nesta época do ano. As lojas estão cheias, mas as sacolas, nem tanto.

Além disso, muitos estão aguardando as ofertas das grandes promoções de inverno, que começam em janeiro, para encontrar opções com melhor custo-benefício.

Os produtos de segunda-mão, também bastante comuns por aqui por questões ecológicas e financeiras, também devem ser uma opção mais frequente no Natal de 2023 dos franceses. Uma em cada duas pessoas planeja dar presentes comprados em brechós ou sites de venda de produtos usados.

Apesar das ceias menos requintadas e dos presentes mais simples, qualquer esforço é válido para festejar entre as pessoas queridas e encerrar o ano com a expectativa de índices melhores e mais dinheiro no bolso em 2024, além, é claro, de saúde para dar e vender.