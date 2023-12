Fitch reafirma rating de Alagoas em BB, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou o rating de inadimplência do emissor (IDR) de longo prazo do estado de Alagoas em "BB", com expectativa estável. A agência também reafirmou o rating IDR de curto prazo do estado em "B".

Segundo a Fitch, o rating e a perspectiva são sustentados pelo rating soberano do Brasil, considerando que o governo federal é seu credor mais significativo. "A Fitch vê a dívida intergovernamental como mais favorável porque pode ser usada como um instrumento de apoio pelo soberano em períodos de crise."

Por outro lado, a agência destaca que os estados e municípios brasileiros têm "pouca capacidade" de aprovar aumentos de receitas em resposta a crises. "A tributação adicional não é muito acessível, dado que as tarifas fiscais estão próximas do limite máximo constitucional nacional e um pequeno número de contribuintes representa uma grande parte da arrecadação de impostos."