Festival de Sanremo anuncia últimos concorrentes de edição 2024

ROMA, 20 DEZ (ANSA) - Os organizadores do Festival de Sanremo anunciaram nesta quarta-feira (20) os três últimos artistas que vão completar a lista dos 30 concorrentes da edição 2024 do principal concurso musical da Itália.

Trata-se de Clara, que conquistou o "Sanremo Giovani" e apresentará a canção "Diamanti grezzi", Santi Francesi, com "L'amore in bocca", e BNKR44, com "Governo Punk".

Os três participantes vão se unir aos 27 artistas da disputa principal da 74ª edição do Festival de Sanremo, entre 6 e 10 de fevereiro de 2024. A lista inclui ainda Fiorella Mannoia; Geolier; Dargen D'amico; Emma; Fred De Palma; Angelina Mango; La Sad; Diodato; Il Tre; Renga e Nek; Sangiovanni; Alfa e Il Volo.

Além deles, Alessandra Amoroso; Gazzelle; Negramaro; Irama, Rose Villain; Mahmood; Loredana Bertè; The Kolors; Big Mama; Ghali; Annalisa; Mr Rain; Maninni; e Ricchi e poveri também estarão na briga no Teatro Ariston. (ANSA).

