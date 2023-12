Estado americano de Minnesota apresenta nova bandeira após queixas de ofensa racial

Minnesota, um estado localizado no centro-oeste dos Estados Unidos, apresentou, nesta terça-feira (20), uma nova bandeira após se desfazer de seu antigo design, que mostrava um fazendeiro ao lado de um rifle e um nativo americano montado em um cavalo.

Criticada por anos como racialmente insensível, a antiga bandeira foi substituída por uma em tons de azul claro e azul escuro que incorpora uma estrela, um design inspirado na ideia do artista local Andrew Prekker.

Prekker disse nesta terça-feira que esperava "que cada cidadão de Minnesota, de todas as origens - incluindo as comunidades indígenas e as nações tribais historicamente excluídas - possa olhar para nossa bandeira com orgulho e honra".

A antiga bandeira, que incluía um selo estadual com a imagem controversa, foi descrita como "um desastre genocida e confuso" pelo congressista estadual Mike Freiberg.

O azul escuro da nova bandeira ecoa a forma do estado, e o azul claro representa os lagos de Minnesota, de acordo com a comissão de design, que recebeu 2.600 propostas para mudar a bandeira e o selo do estado.

A comissão produziu um novo selo que destaca a mobelha-grande, a ave do estado, junto com ondas, plantas de arroz e montanhas.

Se aprovada pela legislação local, a nova bandeira será oficialmente hasteada em maio, no Dia Estadual de Minnesota.

