Conselho de Segurança volta a adiar votação sobre Gaza

O Conselho de Segurança da ONU adiou para esta quinta-feira (21) a votação de um projeto de resolução sobre um cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo Hamas, anunciou a presidência do órgão executivo das Nações Unidas, que segue deliberando sobre o texto.

"O Conselho de Segurança concordou em seguir negociando hoje, para dar mais tempo à diplomacia. A presidência irá reagendar a votação para amanhã de manhã", disse o presidente em exercício do órgão, José Javier De La Gasca.

Criticado por sua falta de ação desde o início da guerra entre Israel e Hamas, o Conselho de Segurança negocia há dias o texto de quatro páginas proposto pelos Emirados Árabes Unidos, em uma tentativa de conseguir que os 15 países membros consigam "falar com uma voz unânime".

A votação foi adiada várias vezes, ontem e hoje. O atraso mais recente se deveu a um pedido dos Estados Unidos, segundo uma fonte diplomática.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que não haverá um cessar-fogo em Gaza até que ocorra "a eliminação" do Hamas. No entanto, a Rússia e a Liga Árabe intensificaram a pressão diplomática sobre Israel para pôr fim aos combates, ao pedirem, por meio do Fórum de Cooperação Russo-Árabe, um cessar-fogo.

Uma pausa humanitária de sete dias permitiu em novembro a libertação de 105 reféns em Gaza em troca de 240 palestinos mantidos em prisões israelenses.

