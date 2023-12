China mantém taxas de empréstimos conforme esperado

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - A China deixou inalteradas suas taxas referenciais de empréstimo na fixação mensal desta quarta-feira, atendendo às expectativas do mercado, depois que o banco central manteve a taxa de juros de médio prazo na semana passada.

No entanto, os observadores do mercado continuam a esperar mais afrouxamento monetário no novo ano para dar suporte a uma recuperação econômica que está se arrastando, uma vez que a pressão deflacionária aumenta os custos reais de empréstimos.

A taxa primária de empréstimos (LPR) de um ano foi mantida em 3,45%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 4,20%.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na segunda maior economia do mundo baseia-se na LPR de um ano, que foi reduzida duas vezes em um total de 20 pontos-base em 2023.

A taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas. Ela foi reduzida em 10 pontos-base até o momento este ano.

Em uma pesquisa da Reuters com 28 observadores do mercado realizada esta semana, todos os participantes previam manutenção na LPR de um ano ou de cinco anos.

A decisão acontece depois que o banco central manteve sua taxa de juros de médio prazo, e a LPR de um ano está atrelada à taxa do instrumento de empréstimos de médio prazo (MLF).

Em geral, os participantes do mercado veem as mudanças na MLF como um precursor das mudanças na LPR.

(Reportagem de Winni Zhou e Tom Westbrook)