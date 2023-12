870 mil lâmpadas, 30 disjuntores: eletricista faz casa brilhar no Natal

O Natal do eletricista Martim Grobiski, 54, dura quase o ano inteiro: ele é o responsável por decorar a que ficou conhecida como a casa mais iluminada de Blumenau (SC). Só neste ano, cerca de 870 mil lâmpadas brilham na rua Antonina, segundo Martim. O local virou ponto de visitação.

Como tudo começou

A ideia da decoração surgiu em 1996, meses depois de Grobiski ver a primeira filha nascer.

Quando eu e minha mulher nos casamos, fazíamos o pinheiro decorado dentro de casa. Mas, quando a nossa filha mais velha nasceu, percebi que ela olhava as luzes de Natal com muita admiração e resolvi colocar uns pisca-piscas a mais em casa. Naquele ano, comprei 15 caixinhas para enfeitar a janela.

A atitude de Martim foi bem recebida pelos moradores do bairro, que elogiaram a empreitada e decidiram deixar o Natal mais comunitário naquele bairro. "Meu vizinho fez cachorro-quente e compramos brinquedos para as crianças", explica ele.

A relação dele com o Natal é de família. "Somos nove irmãos e todos tínhamos de enfeitar o pinheiro que a minha mãe colocava em casa. Ela e meu pai sempre tiveram o espírito natalino e crescemos assim."

Números superlativos

A tradição, por sua vez, segue até hoje com apoio dos filhos e de outros voluntários. A casa já conta com 30 disjuntores e, a cada ano, ele aumenta o número de lâmpadas.

A decoração da casa da família de Grobiski em 2006 Imagem: Arquivo pessoal

Tem muitas lojas de reciclagem que enviam material quebrado, por exemplo. Quando chega em casa, eu conserto para usar e dar mais brilho no final do ano.

A preparação para a festa dura quase o ano todo. "A gente desliga as luzes no início de janeiro e demora cerca de 20 dias para desmontar tudo. Quando terminamos, eu descanso. E lá para março ou abril já começo tudo de novo."

Espírito de Natal

As festas na rua Antonina já guardam muitas histórias. O eletricista diz que foi até testemunha de reconciliações de casamento.

A família recebe os visitantes gratuitamente Imagem: Arquivo pessoal

Uma vez, um casal passou por aqui, conversou com a gente, visitou a casa e foi embora. No ano seguinte, eles apareceram com uma criança no braço e disseram que naquele dia que nos visitaram estavam se separando, mas depois que visitaram a casa e conversaram com a gente, decidiram tentar outra vez. E deu certo.

Para Grobiski, cultivar bons sentimentos é o que define o espírito natalino. "A decoração que faço é justamente para trazer a família do outro com a minha família. O que eu mais gosto é receber as pessoas. Digo que a minha família é de milhões porque recebo centenas de pessoas em casa. É uma época muito especial."