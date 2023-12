Biden critica declaração de Trump sobre imigrantes nos EUA

Por Steve Holland

MILWAUKEE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou declarações anti-imigração do seu adversário eleitoral, Donald Trump, enquanto visitava uma empresa cujo proprietário é negro em Milwaukee, no Wisconsin, um Estado que pode ser crucial no pleito presidencual de 2024.

“Eu não acredito, como o presidente, o ex-presidente, disse novamente ontem (terça-feira) que os imigrantes estão poluindo, poluindo, nosso sangue. A economia e nossa nação são mais fortes quando aproveitamos toda a gama de talentos desta nação”, disse Biden.

Trump disse que os imigrantes estão “envenenando” o sangue dos EUA em discursos recentes, usando linguagem que ecoa a retórica de raça e eugenia da Alemanha nazista, o que atraiu críticas condenando xenofobia política e racismo.

“Todos merecem uma chance justa”, disse Biden, em comentários durante uma visita à Câmera de Comércio Negra de Milwaukee para discutir o que o a Casa Branca chamou de um “boom” de pequenos negócios com donos negros.

Biden repetiu um refrão comum sobre a economia, dizendo que “quando a classe média está bem, todos nós estamos bem”.

Uma pesquisa da Reuters-Ipsos publicada em 5 de dezembro mostrou que a popularidade de Biden estava em 40%, perto do patamar mais baixo da sua presidência, um sinal dos desafios que terá pela frente na tentativa de se reeleger.

(Reportagem de Steve Holland)