'Simples e barata': balança para cozinha está com desconto e sai por R$ 13

Ter uma balança digital na cozinha pode facilitar o preparo de alguns alimentos. Se você está a procura desse produto com bom custo-benefício, o Guia de Compras UOL tem uma boa notícia: o modelo SF-400 está com 54% de desconto na Amazon nesta quarta-feira (20). Com isso, ele sai por R$ 13.

O produto é uma dica interessante para ganhar mais precisão na hora de preparar várias receitas. A seguir, mostraremos as características do produto e o que diz quem comprou.

O que a balança de cozinha tem

Funciona com duas pilhas AA.

Oferece precisão eletrônica de um grama a dez quilos.

Visor de cristal líquido LCD.

É equipada com um sistema de alta precisão de calibragem.

Além de ser indicada para cozinha, também tem aplicações para a perfumaria, cosmética, joalheria, entre outros.

O que diz quem comprou?

Esta balança tem mais de 29 mil avaliações na Amazon e alcançou a nota média de 4,5 (do total de cinco). Veja algumas opiniões de quem comprou o produto.

Super recomendo. Gostei muito. A entrega foi rápida e na data que prometeram. Agora posso pesar os alimentos dos meus pets e os meus.

Sergio Nori

Utilizo para medir as porções, de acordo com a dieta passada pela minha nutricionista, e a balança tem atendido bem ao objetivo. É de qualidade e o custo-benefício foi excelente. O pedido foi entregue rapidamente.

Francileide Barreto

Simples e barata. Boa para usar na cozinha e preparar receitas novas.

Bruno Castagna de Atayde

Serviu justamente para o propósito que eu precisava. Nada a me queixar, facilita pesar medidas na cozinha.

Fausto Paiva

Principais reclamações

É prática, mas, às vezes, informa valor estranho, em gramas. Uso para pesar a ração seca dos meus gatos.

Anônimo

Comprei essa balança duas vezes, visto que a primeira acabou quebrando. Na primeira, eu tinha problemas com a precisão, mas achava que poderia ser um defeito daquela peça especificamente, porém, ao comprar a segunda e perceber o mesmo defeito, cheguei à conclusão de que se trata realmente de falha na qualidade do produto. [...] Eu não recomendaria para a medição de nada que pese menos de 10 gramas. O produto quebra um galho, então eu diria que é melhor ter essa balança do que nenhuma, caso o consumidor não esteja disposto a pagar por um produto mais caro pra ter uma qualidade melhor.

Anônimo

