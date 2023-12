Aliança governista xiita do Iraque vence mais de 100 assentos em eleições locais

BAGDÁ (Reuters) - Partidos que compõem a aliança governista xiita venceram pelo menos 101 assentos dos 285 disponíveis em eleições para conselhos provinciais realizadas nesta semana, de acordo com a imprensa estatal iraquiana, e ficaram com a maior a parcela dos assentos.

Membros do Marco de Coordenação (CF, na sigla em inglês) que já formavam o maior bloco do parlamento do Iraque competiram em três listas principais, mas disseram que governarão juntos após o pleito de 18 de dezembro, o primeiro acordo desse tipo em uma década.

Uma lista eleitoral juntando vários grupos político-militares alinhados ao Irã, incluindo a Organização Badr e Asaib Ahl al-Haq em primeiro lugar com 43 assentos. A lista do ex-primeiro-ministro Nouri al-Maliki ficou em segundo, com 35.

Uma lista que uniu o clérigo xiita moderado Ammar al-Hakim e o ex-primeiro-ministro Haidar al-Abadi conseguiu 23 assentos.

Juntas, as vitórias dessas três listas dão ao Marco 101 assentos, embora observadores da eleição, incluindo o analista iraquiano Sajad Jiyad, do instituto de pesquisa The Century Foundation, tenham dito que as vitórias de listas menores afiliadas ao Marco significam que eles terão bem mais do que 101 no total.

Separadamente, o presidente deposto do Parlamento, o sunita Mohammed Halbousi, que recebeu a maioria dos votos em Bagdá e na província de Anbar, levou 22 assentos. O magnata sunita Khamees Khanjar ficou com 14.

(Reportagem de Timour Azhari)