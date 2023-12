Alex Saab chega à Venezuela após troca de prisioneiros entre Caracas e Washington

No início da tarde desta quarta-feira (20), o colombiano Alex Saab chegou ao país latino-americano. Ele estava preso nos Estados Unidos desde 2020 sob a acusação de lavagem de dinheiro. A soltura de Saab atende a uma troca de presos entre os governos da Venezuela e dos EUA.

Eliana de Aragão Jorge, correspondente da RFI em Caracas

Já foram liberados 13 sindicalistas que estavam presos. De acordo com fontes, vão receber a liberdade 36 presos políticos no total, entre eles 12 norte-americanos detidos na Venezuela e mais quatro pessoas detidas recentemente e relacionadas à realização das eleições primárias no país.

Esta é a primeira vez que acontece uma troca de presos entre os governos dos Estados Unidos e da Venezuela, o que vem sendo chamado pelos venezuelanos de "diplomacia de reféns".

Na manhã desta quarta-feira, o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, afirmou que foi preciso tomar "decisões difíceis" para resgatar cidadãos presos no exterior. Os diálogos entre Caracas e Washington já ocorriam há meses.

No entanto, Kirby não deu mais informações sobre como foram as negociações entre o governo de Nicolás Maduro e o de Joe Bidden.

Quem é Alex Saab

Alex Saab, de origem colombiana, foi preso em 2020 por agentes dos Estados Unidos, enquanto seu avião privado abastecia em Cabo Verde, na costa africana, rumo ao Oriente Médio, onde faria transações em benefício da Venezuela em nome do governo de Nicolás Maduro.

Saab, acusado de lavagem de dinheiro, recebeu passaporte diplomático do governo venezuelano após ser preso. Mas a imunidade diplomática não o ajudou. No entanto, agora o personagem chave das negociações entre Caracas e Washington ganhou a liberdade.

Os Estados Unidos acusaram Saab de ser o testa de ferro do governo de Maduro.

A soltura de Saab pegou a todos de surpresa, embora nos últimos dias houvesse uma movimentação em torno da libertação de militares americanos presos na Venezuela.