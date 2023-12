Alex Saab, apontado como 'laranja' de Maduro, chega à Venezuela após libertação nos EUA

O empresário colombiano Alex Saab, acusado de atuar como "laranja" do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou ao país sul-americano após ser libertado nos Estados Unidos, onde era réu por lavagem de dinheiro, segundo imagens de TV transmitidas pela emissora Telesur.

Detido em Cabo Verde em junho de 2020 e extraditado aos Estados Unidos em outubro de 2021, Saab aterrissou no aeroporto internacional de Maiquetía, que serve Caracas, por volta das 15h45 locais (16h em Brasília), acompanhado por Jorge Rodríguez, chefe da delegação do governo Maduro nas negociações com a oposição e os Estados Unidos que levaram à libertação do empresário.

