13º do BOLSA FAMÍLIA vai SER PAGO em 2023? VEJA QUEM TEM DIREITO

Os estados da Paraíba e de Pernambuco confirmaram o pagamento do abono natalino do Bolsa Família em 2023. O valor é pago à parte do benefício oficial, já que é uma ação local de governos estaduais, e não envolve o Executivo federal.

Como é o abono natalino na Paraíba?

De acordo com o governo da Paraíba, o abono natalino do Bolsa Família contempla 693 mil famílias cadastradas no programa nos 223 municípios do estado. Os investimentos somam R$ 47,7 milhões, com recursos próprios do Tesouro do Estado.

Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), o abono será de R$ 64,00 para cada família.

O pagamento será feito por meio de crédito nas contas da Caixa Econômica, as mesmas que os beneficiários recebem o Bolsa Família.

O calendário de pagamento do abono natalino é o mesmo do cronograma oficial do programa para dezembro:

NIS final 1: 11 de dezembro;

NIS final 2: 12 de dezembro;

NIS final 3: 13 de dezembro;

NIS final 4: 14 de dezembro;

NIS final 5: 15 de dezembro;

NIS final 6: 18 de dezembro;

NIS final 7: 19 de dezembro;

NIS final 8: 20 de dezembro;

NIS final 9: 21 de dezembro;

NIS final 0: 22 de dezembro.

13º do Bolsa Família em Pernambuco

O pagamento do 13º do Bolsa Família em Pernambuco já foi realizado.

A iniciativa do governo do estado adicionou R$ 150 ao pagamento do benefício no mês de junho deste ano.

Para receber o 13° do Bolsa Família 2023 em Pernambuco, a família precisava estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), com dados corretos e atualizados, e ativa no Programa Auxílio Brasil em 31 de janeiro de 2023.

Além disso, era necessário atender às seguintes condições:

A família devia possuir uma renda mensal de, no máximo, R$ 218 por pessoa;

A família devia ter recebido no mínimo 6 (seis) parcelas do pagamento do Auxílio Brasil em 2022;

Ter seu cadastro avaliado sem inconsistências após a revisão do CadÚnico.

O 13º do Bolsa Família em Pernambuco deve ser pago novamente no próximo ano.