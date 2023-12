Vaso italiano comprado por US$ 4 é leiloado por US$ 107 mil

HANOVER, 19 DEZ (ANSA) - Em junho passado, a americana Jessica Vincent passou em um brechó Goodwill em Hanover, no estado americano da Virgínia, onde se interessou por um vaso de vidro, em formato de garrafa, pintado de verde e vermelho.

Ao perceber um pequeno "M" no fundo, ela cogitou que poderia se tratar de vidro de Murano, o icônico material italiano característico de Veneza, e pensou que ele poderia valer algo.

A mulher, de 43 anos, disse a si mesma que pagaria até US$ 8,99, e comprou ao descobrir que ele custava apenas US$ 3,99.

Após levar a peça para casa, ela entrou em grupos de Facebook sobre identificação de vidros, e lá, descobriu que parecia um design de Carlo Scarpa, o renomado arquiteto italiano.

A história foi publicada nesta segunda-feira (17) pelo jornal The New York Times, depois que o vaso foi vendido pela casa de leilões Wright por US$ 107,100.

A venda foi efetuada para um colecionador privado de arte na Europa.

Especialistas que avaliaram a peça determinaram que ela fazia parte da série "Pennellate" (Pinceladas, em português), da década de 1940.

O presidente da casa de leilões, Richard Wright, disse ao Times ter se impressionado principalmente pela condição perfeita da peça: "Se tivesse uma lasca, mesmo pequena, provavelmente teria sido vendido por US$ 10 mil. Foi como ganhar na loteria".

Jessica Vincent disse que, apesar do valor, sabia que não queria ficar com o vaso: "Quando soube quão raros e valiosos eles são, fiquei nervosa de tê-lo, qualquer coisa poderia acontecer. Queria devolvê-lo ao mundo da arte. Eles não sabiam que ele existia, sinto que o salvei da escuridão". (ANSA).

