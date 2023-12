Suspeito é encontrado morto após PM de SP reagir a roubo em trem no Rio

Um suspeito morreu após um policial militar de São Paulo ter reagido ao que seria uma tentativa de roubo em um trem na noite de segunda-feira (18), na zona norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O caso ocorreu nas imediações da estação de Oswaldo Cruz, segundo a PM do Rio de Janeiro.

Os criminosos fugiram e, posteriormente, um suspeito foi encontrado na via férrea atingido pelos disparos e já sem vida, ainda de acordo com a Polícia Militar.

Equipes do Grupamento de Polícia Ferroviária assumiram a ocorrência e o policial de SP permaneceu no local, diz a nota enviada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro.



Ao UOL, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o policial militar envolvido na ação foi ouvido e teve a arma apreendida e encaminhada à perícia.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.



Diligências estão sendo realizadas para esclarecer todos os fatos, segundo a corporação. A investigação está em andamento na Delegacia de Homicícios da Capital.