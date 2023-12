Em live, Janja fala em processar X e Lula diz que fica p* com ataques

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

A primeira-dama Janja da Silva afirmou hoje que vai processar o X, antigo Twitter, após os ataques misóginos sofridos na plataforma na semana passada.

O que aconteceu

A conta da primeira-dama foi invadida por hackers brasileiros e demorou mais de 1h30 para sair do ar. Em participação na live "Conversa com o Presidente", ela e o presidente Lula (PT) reclamaram da da demora e da falta de representação da empresa no Brasil —Janja chegou a citar o bilionário Elon Musk, dono da plataforma, nominalmente.

Eu, que hoje por estar nesse lugar que estou, sou uma pessoa pública, foi tão difícil que o Twitter derrubasse, congelasse a minha conta. Por uma hora e meia, o Elon Musk ficou muito mais milionário com aquele ataque. É essa que é a questão. A gente precisa não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais.

Janja, em crítica ao X

Lula diz que os ataques contra figuras públicas nas redes são uma "canalhice". Ele aproveitou o assunto para tratar ainda da violência contra meninas, pelo uso da "manipulação de imagens" por meio de inteligência artificial.

Eu fico puto da vida quando atacam ela nas redes. É uma canalhice a pessoa que faz isso. Às vezes eu nem falo pra ela não achar que estou fazendo alguma crítica, mas as pessoas estão virando desumanas.

Lula, em live com Janja

PF identificou suspeitos

A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e no Distrito Federal para identificar os autores da invasão ao perfil de Janja.

Um adolescente de 17 anos de Sobradinho (DF) admitiu ser responsável pelo ataque. Ele e outro envolvido têm perfis na plataforma Discord e participam de grupos que trocam mensagens de caráter misógino e extremista.