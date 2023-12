Jihad Islâmica divulga vídeo de dois reféns israelenses que imploram por sua libertação

As Brigadas Al-Quds, o braço armado do movimento palestino Jihad Islâmica, divulgaram um vídeo de dois reféns israelenses em Gaza implorando por sua libertação em sua conta do Telegram na terça-feira.

Os dois homens se identificaram como Gadi Moses e Elad Katzir e apareceram em um vídeo curto pedindo que os esforços fossem intensificados para que eles pudessem se reunir com suas famílias.

"Estamos morrendo a cada momento. Estamos em uma situação insuportável", disse Moses, olhando para a câmera. Os dois homens estavam com a barba por fazer e pareciam ter perdido peso.

Moses é um agricultor de cerca de 79 anos que foi capturado em um kibutz em 7 de outubro, quando o grupo militante do Hamas realizou seu ataque no sul de Israel. Katzir, de 47 anos, também foi levado de um kibutz junto com sua mãe, que foi libertada mais tarde. Seu pai foi morto, de acordo com relatos da mídia.

Na segunda-feira, o Hamas divulgou um pequeno vídeo mostrando três outros reféns israelenses idosos que o grupo islâmico capturou durante seu ataque, quando fez cerca de 240 pessoas reféns. Israel denunciou o vídeo como um "vídeo criminoso e terrorista".

Israel e o Hamas concordaram com um cessar-fogo de uma semana no final de novembro, mediado pelo Catar e pelo Egito, que incluiu a libertação de mais de 100 reféns de Gaza em troca de 240 mulheres e adolescentes palestinos das prisões israelenses.

Alguns dos reféns que permaneceram em Gaza foram declarados mortos à revelia pelas autoridades israelenses.

(Reportagem de Moaz Abd-Alaziz)