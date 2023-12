Frosinone goleia Napoli e avança às quartas da Copa da Itália

NÁPOLES, 19 DEZ (ANSA) - O Frosinone goleou o Napoli por 4 a 0 no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e se classificou para as quartas de final da Copa da Itália nesta terça-feira (19) Apesar da goleada, o jogo estava empatado em zero a zero até os 20 minutos do segundo tempo, quando Enzo Barrenechea abriu o placar para os visitantes.

Giuseppe Caso fez o segundo aos 25 e então nos instantes finais a goleada se concretizou com os gols de Walid Cheddira, em cobrança de pênalti aos 46 minutos, e Abdou Harroui aos 50 do segundo tempo.

Envolvido nas disputas do Campeonato Italiano e da Liga dos Campeões, o Napoli mandou a campo um time quase todo reserva para a disputa das oitavas de final da Copa da Itália.

Em relação à vitória sobre o Cagliari no jogo anterior, o único que permaneceu entre os titulares foi o brasileiro Natan.

Mesmo assim, ele saiu da função de lateral-esquerdo para jogar como zagueiro.

Já o Frosinone utilizou o que tinha de melhor à disposição do técnico Eusebio Di Francesco e agora vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do jogo entre Juventus e Salernitana, que se enfrentam em Turim no dia 4 de janeiro.

As partidas das quartas de final devem acontecer entre os dias 9 e 11 do primeiro mês do ano.

Pelo Campeonato Italiano, o próximo jogo do Frosinone, que está em 13º lugar com 19 pontos, será em casa justamente contra a Juventus, no sábado (23), às 8h30 da manhã (horário de Brasília).

O Napoli, quinto colocado com 27 jogos, joga também no sábado às 16h45 contra a Roma, fora de casa. (ANSA).

