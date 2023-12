Doença de Chagas na USP? Email diz que inseto vetor é encontrado no campus

"Insetos conhecidos como barbeiro têm sido encontrados no campus da USP". Esse é o título do comunicado enviado por email pela instituição a alunos ontem (18). O texto também tenta tranquilizar, informando que "não há razão para alarme", e orienta para que os estudantes não matem, mas sim tentem capturar os insetos com segurança. E em caso de picadas, a recomendação é não coçar, lavar o local da picada com sabão e ir até uma Unidade Básica de Saúde, se apresentar febre na semana seguinte.

A preocupação é justa, pois o mesmo comunicado informa que os insetos encontrados (triatomíneos) são vetores da doença de Chagas, e as amostras testadas estavam infectadas pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi, causador da patologia.

Além da picada, a doença também pode ser transmitida de forma oral, ao consumir o inseto triturado com outros alimentos.

Comunicado enviado pela USP. Imagem: Arquivo pessoal.

Causas e transmissão da doença de Chagas

A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e, tradicionalmente, era conhecida por ser transmitida pela picada do inseto barbeiro. A transmissibilidade, no entanto, evoluiu, e nos últimos anos a contaminação alimentar se tornou uma preocupação significativa.

Atualmente, cerca de 70% dos casos de doença de Chagas resultam da transmissão oral, principalmente por meio do consumo de alimentos contaminados. O açaí e o caldo de cana, como a garapa, são identificados como principais veículos de contaminação, especialmente quando preparados de forma caseira por pequenos produtores.

Prevenção da transmissão oral

A higienização rigorosa dos alimentos é essencial para evitar a transmissão oral da doença.

O consumo de alimentos sem procedência ou preparados em locais de higiene duvidosa deve ser evitado.

Certifique-se de que o estabelecimento possui aprovação da Vigilância Sanitária para manipular e vender alimentos.

No caso de açaí vendido em potes, a presença do selo da Vigilância Sanitária indica que o alimento foi pasteurizado e é seguro para consumo.

Fases e sintomas da doença de Chagas

A doença de Chagas apresenta duas fases distintas: a aguda, muitas vezes silenciosa, e a crônica.

Fase aguda: caracterizada pela ausência de sintomas, a pessoa pode permanecer infectada sem saber por anos.

Fase crônica: complicações cardíacas surgem, incluindo arritmias e aumento do volume do coração.

Diagnóstico e sintomas

O diagnóstico da doença de Chagas é realizado por meio de exames de sangue. Alguns sintomas indicativos incluem:

febre prolongada

desmaios

fraqueza

dor no peito

falta de ar

tosse

inchaço nas pernas ou no rosto

dores abdominais

dores de cabeça

crescimento do baço e do fígado

manchas vermelhas na pele

inflamação das meninges

Em regiões onde há surtos da doença, ações públicas da Vigilância Sanitária e outros órgãos fiscalizadores são cruciais para controlar a proliferação da doença.

Tratamentos

Os medicamentos atualmente em uso, identificados há aproximadamente meio século, demonstram eficácia, especialmente durante a fase aguda da doença, quando o parasita está circulando no sangue, e no início da fase crônica, quando ele se estabelece nos órgãos e tecidos.

A ausência de terapia pode levar os pacientes a desenvolverem condições graves, incluindo complicações cardíacas e digestivas. Por essa razão, é crucial reconhecer os sintomas precocemente e realizar o diagnóstico o mais cedo possível.

*Com informações de reportagens publicadas em 11/07/2023 e 14/04/2022