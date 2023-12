Bebê de 1 ano e três adultos morrem após acidente em rodovia no Paraná

Um bebê de 1 ano morreu após uma colisão entre dois veículos na BR-369, na altura do município de Mamborê (PR).

O que aconteceu

Duas mulheres que estavam no outro carro também morreram após ficarem presas nas ferragens, segundo o capitão Anderson Luiz Feijó, do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão. O homem que estavam com elas no veículo morreu após ser internado em estado grave.

A equipe do Samu chegou a tentar reanimar o bebê após a parada cardiorrespiratória, mas a criança não resistiu.

Os pais do bebê e outras duas crianças que estavam no veículo ficaram feridos, mas sobreviveram.

A equipe médica que antedeu a ocorrência disse que a mãe estaria amamentando o bebê, quando a colisão aconteceu.

O acidente teria ocorrido após um dos veículos invadir a contramão.

O Corpo de Bombeiros informou que um perito foi até o local da colisão para levantamento de informações e imagens. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda posicionamento.