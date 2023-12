Ataques a navios no Mar Vermelho precisam parar, diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - Ataques de militantes iemenitas apoiados pelo Irã no Mar Vermelho precisam parar, e os Estados Unidos e seus parceiros continuarão protegendo os navios na região, afirmou nesta terça-feira o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby.

O grupo militante houthi, que controla grande parte do território do Iêmen após anos de guerra, tem lançado desde o mês passado drones e mísseis contra navios internacionais que estão navegando pelo Mar Vermelho, em resposta à ofensiva de Israel na Faixa de Gaza.

“Os ataques a navios no Mar Vermelho precisam parar”, disse Kirby em coletiva de imprensa.

Ele foi perguntado se a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos disseram aos EUA que participariam de uma operação multinacional, com liderança norte-americana, para proteger o comércio no Mar Vermelho, dependendo do apoio de Washington a um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

“Eu não vou entrar em conversas e detalhes diplomáticos de qualquer forma”, afirmou Kirby. “Ambos os países são parceiros significativos dos Estados Unidos em uma série de assuntos na região. Novamente, eles devem responder sobre o nível de participação deles.”

“É uma coalizão e cada nação precisa decidir por conta própria se vai participar e sob quais circunstâncias. Respeitamos isso. A ideia é proteger ativos e direitos soberanos, e é isso o que estamos fazendo”, concluiu.

(Reportagem de Nandita Bose e Jarrett Renshaw)