Nessa semana, o Prêmio UOL Carros elegeu as melhores opções do ano de 2023. Um júri técnico, ao qual me incluo, votou em 14 categorias, e os vencedores já foram divulgados. Confesso que, quando escolho os meus favoritos, minha mente nunca deixa de pensar no mercado de usados. Ou seja, entre vários aspectos para serem considerados, incluo o potencial que cada um pode ter no futuro, quando estiverem sendo vendidos a outro comprador.

Gosto de pensar que um carro tem que ir muito além daquilo que é apresentado no presente. Um carro bom, para mim, precisa ser durável e confiável. Não por acaso, é assim que muitos brasileiros também pensam, provavelmente por saberem a dificuldade que é juntar dinheiro para comprar um carro, deixando pouca margem para apostar em carros que não tenham futuro.

Colunistas do UOL

Inspirado no Prêmio UOL Carros, decidi eleger os meus favoritos no mercado de usados. Mas, como ele é muito amplo, precisei escolher critérios, caso contrário a lista não teria fim.

O primeiro critério foi escolher modelos com exatos cinco anos, ou seja, que sejam 2018. O segundo foi separar nas principais categorias, imaginando o melhor que meu dinheiro pudesse comprar em cada uma delas. Vejam minhas escolhas, e depois comente quais seriam as suas.

Citroën C3 AT6 2018 Imagem: Divulgação

Hatch pequeno com câmbio manual

Não faltam boas opções de hatches com câmbio manual. É provável que seja a categoria com maior quantidade de carros no mercado, por ser a mais barata.

Caso estivesse procurando um para mim, escolheria o Citroën C3 na versão Tendance, com o eficiente motor 1.2. Com Tabela Fipe de apenas R$ 47 mil, acaba sendo uma pechincha por tudo que entrega.

Para começar, o motor entrega ótimo desempenho, com consumo similar ao dos motores 1.0. Quando aos equipamentos, a versão é equipada com ar-condicionado digital, multimídia e direção elétrica, com a cereja do bolo sendo o para-brisa Zenith, que se estende até o teto dando sensação de amplitude na cabine.

Peugeot 308 Imagem: Divulgação

Hatch médio com câmbio automático

É comum que nas minhas listas sempre apareçam franceses. A culpa não é minha: acontece que, quando faço minhas pesquisas, são eles que sempre aparecem entre os mais baratos, e eu adoro carros baratos.

Mas também precisam ser bons, que é o caso do segundo francês da lista, o Peugeot 308 Griffe com o sensacional motor THP e câmbio automático de seis marchas.

Infelizmente o modelo já estava respirando por aparelhos nessa época, portanto vendeu pouco e não tem tantos anunciados. Mas basta olhar para a Tabela Fipe dele, de apenas R$ 68 mil, para se animar em vasculhar por alguma boa oportunidade disponível no mercado.

Por esse preço, não tem nada parecido que entregue um motor turbo com mais de 170 cv, e mimos como ar-condicionado dual zone, multimídia e teto solar.

Sentra Imagem: Divulgação

Sedã médio

Nessa que é minha categoria favorita, mais uma vez meu olhar se atenta à melhor opção que meu dinheiro pode comprar. Gosto de vários sedãs, mas quando comparamos equipamentos e preços, o Nissan Sentra é quase imbatível.

O leitor que acompanha por mais tempo sabe que já fui dono de um por bons anos, e sempre recomendei o modelo. Entrega tudo e mais um pouco, e cobra pouco por isso.

Na versão SL, entrega motor 2.0 com câmbio CVT, controles de estabilidade e tração, seis airbags, ar-condicionado dual zone, multimídia e teto solar. Tudo isso com preço de carro zero-km "mil" com câmbio manual, já que sua tabela Fipe é de R$ 80 mil.

Chevrolet Tracker 2018 Imagem: Foto: Chevrolet | Divulgação

Se a categoria acima é minha favorita, a dos SUVs é a favorita da maioria, sem nenhuma dúvida. Responsável por "matar" as peruas, tem se esforçado para eliminar também os sedãs, mas torçamos para que isso não aconteça.

Mas, supondo que me rendesse aos SUVs, o modelo 2018 que consideraria colocar na minha garagem seria o Chevrolet Tracker. É outro dessa lista que entrega muito e cobra pouco. A versão Premier vinha equipada com controles de estabilidade e tração, controlador de velocidade, bancos em couro e teto solar. Mas o melhor está na mecânica, com o motor 1.4 turbo e câmbio automático de 6 marchas, combinação que nenhum outro SUV com essa idade oferece pelo que é cobrado no Tracker, que tem tabela Fipe de R$ 89 mil.

Fiat Toro 2.4 Flex Imagem: Divulgação

Picape

Aqui vai uma opção um tanto esquecida, mas que considero excelente. Já contei em coluna recente, que avaliei uma Fiat Toro com motor 2.4, e me apaixonei pelo modelo. Se eu estivesse precisando de uma picape para lazer, que pudesse levar minha família e "tralhas" na caçamba, essa seria minha escolha.

O motorzão é forte, silencioso e suave, e ainda conta com o câmbio automático de nove marchas, livre dos probleminhas que o de seis marchas tem apresentado nas versões 1.8. A versão Freedom tem Tabela Fipe de R$ 92 mil, e vinha bem equipada, com ar condicionado dual zone, direção elétrica, controlador de velocidade, controles de estabilidade e tração, câmera de ré e seis airbags.