Onda de frio atinge norte da China, sul se prepara para queda brusca de temperatura

Por Bernard Orr e Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) - O clima frio tomou conta de grandes áreas da China na quinta-feira, forçando o fechamento de algumas partes das rodovias que circundam a capital e que estão ligadas a outros centros importantes, com o tempo excepcionalmente frio para dezembro.

A onda de frio está se deslocando de várias províncias do norte, atingidas por nevascas, para áreas do centro e do sul, como a província de Guizhou, e se aprofundando nas partes mais baixas do delta do rio Yangtze.

Trechos de rodovias sob a alçada da autoridade de trânsito de Pequim, incluindo o Aeroporto de Daxing, um anel viário externo ligado à vizinha Hebei, bem como partes de vias expressas para Xangai e a província de Guangdong, no sul, foram temporariamente fechados devido à neve.

Os meteorologistas disseram que são esperadas quedas bruscas de temperatura nos próximos dois dias, principalmente no sul.

A previsão é de que o clima em Nanjing, a populosa capital da província de Jiangsu, na margem sul do rio Yangtze, perto de Xangai, caia para cerca de 5 graus Celsius em relação à temperatura amena de 16°C nas próximas 24 horas.

"Essa onda de frio é poderosa e, no final desta semana, haverá um grande deslocamento para o sul", disse o analista meteorológico Wang Weiyue, de acordo com a emissora estatal CCTV.

No domingo, as temperaturas ao sul do Yangtze poderão chegar a zero grau Celsius, enquanto as províncias ao norte do Rio Amarelo, como Shandong, poderão registrar 10°C negativos.

Em Pequim, a neve está se acumulando desde segunda-feira na capital de quase 22 milhões de habitantes. Espera-se que as temperaturas caiam ainda mais para 12°C negativos na sexta-feira, em comparação com cerca de 3°C negativos na quinta-feira.

A China tem enfrentado extremos climáticos este ano, desde temperaturas baixíssimas em janeiro até chuvas recordes e um verão escaldante, em oscilações selvagens que os cientistas atribuem às mudanças climáticas.