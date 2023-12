Maior museu renascentista do mundo bate recorde de público

FLORENÇA, 14 DEZ (ANSA) - O ano ainda não terminou, mas o complexo das Gallerie degli Uffizi, em Florença, já bateu recorde de público em 2023, com cerca de 5 milhões de visitantes entre 1º de janeiro e 10 de dezembro.

Isso representa um aumento de 27,8% em relação a 2022 e de 13,6% sobre 2019, último ano antes da pandemia de Covid-19, e a expectativa da direção é encerrar 2023 com 5,15 milhões de presenças.

Os números estão em um balanço dos oito anos de gestão do alemão Eike Schmidt à frente do complexo, que reúne a Galleria degli Uffizi, principal museu de arte renascentista do mundo, o Palácio Pitti, antigo lar dos poderosos Médici, e os Jardins de Boboli.

Segundo o relatório, as Gallerie degli Uffizi já faturaram 59 milhões de euros em 2023, aumento de 70% em relação a 2022 e recorde na história do conjunto de museus. A projeção é de encerrar o ano com 60,3 milhões de euros em receitas.

"Tudo isso não teria sido possível sem a paixão e a abnegação de uma equipe extraordinária de colegas internos e colaboradores externos, a quem agradeço de coração pelo empenho, pela seriedade e pela motivação que nos levaram a esses resultados", comentou Schmidt. (ANSA).

