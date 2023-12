Galáxia no quarto: projetor astronauta do TikTok sai por menos de R$ 100

Os projetores de céu estrelado têm sido sucesso nas redes sociais. Eles criam um ambiente relaxante e aconchegante através das projeções de galáxias e estrelas no teto ou paredes da casa.

O Guia de Compras UOL encontrou modelos desse projetor, que viralizou no TikTok, por menos de R$ 100. Ele possui formato de astronauta e também pode ser usado como decoração na sala, escritório ou quarto das crianças e adultos. Além de serem uma opção para decorar festas de fim de ano ou de aniversário (preço e a disponibilidade do produto pode mudar a qualquer momento).

Alguns modelos podem custar um pouco mais de R$ 100 devido ao frete.

Por que faz sucesso?

Esse tipo de produto além de projetar uma galáxia com efeito "nebuloso", possui laser que reproduz estrelas, criando uma aparência de céu estrelado no teto. Tudo isso pode ser controlado pelos botões no produto ou por controle remoto, que vem junto com o item. Além de ligar e desligar o astronauta, o controle possui a função de ajustar a intensidade da luz, cores e frequência da projeção. No total, ele possui 17 variações disponíveis.

Ele também conta com a função temporizador, para quem utiliza as luzes para pegar no sono. Você pode programar para ele desligar sozinho após 45 ou 90 minutos.

Imagem: Reprodução/Amazon

O principal diferencial desse projetor é o design criativo - o formato de astronauta possibilita que ele seja usado também como decoração. Por ser sucesso entre as crianças, ele é uma boa ideia de presente de Natal para decorar o quarto dos pequenos.

Ele vem com três peças que se encaixam: base, corpo e cabeça do astronauta. A cabeça se conecta ao corpo por imã, e possui rotação de 360º, possibilitando direcionar a projeção para o ambiente que desejar. E você não vai precisar se preocupar com pilhas, ele é recarregável via USB.

O que diz quem comprou?

O produto teve mais de cem compras no mês passado em um dos vendedores, e acumula uma nota 4,5 de 5 na Amazon, parceira do UOL. Confira algumas avaliações de quem comprou:

A criança adora, vale o investimento.

Ricardo

Muito lindo, adorei. Na foto liguei ele ainda durante o dia e mesmo assim foi bem intenso o efeito nebuloso.

Fabiana

Incrível, qualidade compatível com a descrição! Se você está na dúvida, não fique! Valeu cada centavo.

Débora

Principais reclamações

As principais críticas ao produto são sobre o funcionamento do controle. Veja alguns comentários abaixo:

Produto bom, mas o controle remoto não funciona. Testei com várias pilhas e nada.

Gisele

Controle veio com defeito, contatei o vendedor e não tive retorno.

Gabriela

